Империя Чарльза III. Что унаследовал король Британии и как он превратил свое имущество принца в миллиардную корпорацию

Еще задолго до того, как новый король Великобритании Чарльз III унаследовал престол, он выстроил собственную «империю», превратив принадлежащее ему имущество герцогства Корнуолл в портфель активов общей стоимостью $1,4 млрд.

Об этом в своем детальном исследовании финансового состояния Чарльза III пишет американская The New York Times.

«Чарльз, который официально вступил на британский престол 10 сентября, потратил полвека на то, чтобы превратить свое королевское имущество в портфель на миллиард долларов, и стать одним из самых прибыльных „манимейкеров“ в бизнесе британской королевской семьи», — пишет NYT.



НВ пересказывает самые важные факты из этой публикации.

Чарльз в роли топ-менеджера: как герцогство Корнуолл превратилось в прибыльную корпорацию

Вплоть до смерти своей матери Елизаветы II принц Чарльз носил титул герцога Корнуольского, которым в Великобритании традиционно наделяют главного престолонаследника, старшего сына монарха. Таким образом в управлении Чарльза все это время было герцогство Корнуолл. И если его мать предпочитала делегировать ответственность за принадлежащее ей имущество, то Чарльз гораздо более активно участвовал в развитии своего герцогства. «За последнее десятилетие он собрал большую команду профессиональных менеджеров, которые увеличили стоимость и прибыль его портфеля [активов] примерно на 50%», — подсчитала NYT.

Сегодня герцогству Корнуолл принадлежат знаменитый стадион для игры в крикет, известный как The Oval; плодородные сельскохозяйственные угодья на юге Англии; жилая недвижимость для «отпускной» аренды на побережье; офисные помещения в Лондоне и загородные супермаркеты. А общий портфель недвижимости герцогства — площадь которого оценивается в 130 000 акров (примерно 52,6 тыс. га) — приносит миллионы долларов арендных доходов.

В целом активы этого «конгломерата», как называет его NYT, оцениваются примерно в $1,4 млрд, тогда как стоимость частного «портфеля» покойной королевы оценивают на уровне $949 млн. Два этих состояния — лишь небольшая часть общего состояния королевской семьи, стоимость которого оценивается в $28 млрд. Помимо этого, у семьи монарха есть и личные богатства, объем которых остается строгим секретом.

Лаура Клэнси, автор книги Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money, говорит, что Чарльз привнес изменения в некогда вялую королевскую бухгалтерию. «На протяжении последних нескольких десятилетий герцогство неуклонно коммерциализировалось, — рассказывает Клэнси. — Оно управляется подобно коммерческому бизнесу, где есть генеральный директор и более чем 150 сотрудников». По ее словам, то, что раньше считалось просто «кучей помещичьих землевладений», теперь работает как корпорация.

Герцогство Корнуолл было основано в XIV веке — как способ обеспечить доходом престолонаследника — и в случае Чарльза фактически финансировало его частные и официальные расходы. В прошлом году герцогство принесло тогда еще принцу прибыль в размере $28 млн, что многократно превысило его официальную «зарплату», составившую чуть более $1,1 млн.

«Когда Чарльз вступил в права владения [герцогством] в 21 год, оно было не в лучшем финансовом состоянии», — констатирует королевский эксперт Марлен Кениг, отмечая «плохой менеджмент и недостаточную диверсификацию» финансовых активов герцогства. Чарльз стал более активно работать с ними в 1980-х годах, взявшись нанимать опытных менеджеров. «Именно в это время герцогство стало финансово агрессивным», — отмечает Кениг.

В 2017 году утечка финансовых документов, известная как Paradise Papers, показала, что герцогство Чарльза инвестировало миллионы долларов в офшорные компании — включая бизнес, зарегистрированный на Бермудских островах, которым руководил один из его лучших друзей.

Еще один эпизод, когда имя Чарльза пестрело в заголовках финансовых новостей, был связан не с его состоянием, но с благотворительным фондом. Возглавляемый принцем фонд действовал его имени, однако его имидж был омрачен весной 2022 года, когда The Sunday Times сообщила, что Чарльз якобы принял 3 млн евро наличными — включая набитые деньгами сумками и чемодан — от бывшего премьер-министра Катара, шейха Хамада бен Джасим бен Джабера Аль Тани.

Деньги предназначались для его фонда, который финансирует благотворительные кампании по всему миру. Чарльз не получает персональной финансовой выгоды от таких взносов, однако способ передачи средств вызвал вопросы.



Чем еще владеет королевская семья?

Оценить активы королевской семьи в целом непросто, однако ее состояние и доходы можно разделить на несколько групп, пишет NYT.

Crown Estate, имущество короны — совокупность всех владений, принадлежащих монарху как «единоличной корпорации». Контроль за этими активами монархии осуществляется через совет директоров, где король Чарльз III будет его председателем, но без права решающего голоса относительно управления этим «бизнесом». Сейчас общая стоимость Crown Estate оценивается в более чем $19 млрд и включает в себя, среди прочего, торговые центры и львиную долю недвижимости в лондонском Вест-Энде, также растущее число ветряных электростанций. Поскольку члены королевской семьи не владеют этими объектами персонально, они имеют право получать лишь доход от аренды своего официального имущества, но не прибыль от каких-либо продаж.

Прибыль, которую генерирует Crown Estate (в этом году оценивается примерно в $363 млн), передается госказначейству. А оно, в свою очередь, формирует суверенный грант — официальную выплату королевскому двору, рассчитанную на основе этой прибыли. Если она ниже, чем прошлогодняя, разницу должно покрыть правительство. В 2017 году британское правительство увеличило выплату семье до 25% от прибыли, чтобы покрыть расходы на ремонт Букингемского дворца.



Последний суверенный грант, полученный членами королевской семьи, составил около $100 млн. Эти средства Чарльз и другие представители монархии использовали для выполнения официальных королевских обязанностей, таких как визиты, начисление заработной платы и обслуживание домашнего хозяйства. Грант не покрывает расходы на безопасность членов королевской семьи, которые также оплачивает правительство, однако их стоимость держат в секрете.



Следующим крупным источником доходов является герцогство Ланкастер. Этот портфель активов стоимостью $949 млн долларов еще с XV века по традиции является персональной собственностью монарха. Однако ценность этого имущества в последние годы затмило герцогство Корнуолл, ставшее третьим по значимости источником королевских денег за то время, пока им руководил Чарльз. «Зарабатывая десятки миллионов долларов в год, герцогство финансировало его личные и официальные расходы, а также финансировало [принца] Уильяма, наследника престола, и его супругу Кейт», — напоминает NYT. При этом герцогство не платит корпоративные налоги, как это делают большинство компаний в Великобритании, и не публикует подробности о том, куда инвестирует свои деньги.

Наконец, четвертым и наиболее секретным средоточием денег британской монархии является личное состояние королевской семьи. Согласно Rich List — ежегодном рейтингу британских богачей, который публикует The Sunday Times — состояние королевы составляло около $430 млн. Оно включает в себя ее личные активы, такие как замок Балморал и поместье Сандрингем, которые она унаследовала от отца. Это известные объекты, однако большая часть персонального королевского состояния хранится в тайне.

Что унаследовал король Чарльз III от Елизаветы II?

Став королем, Чарльз III получает в управление принадлежавшие его матери активы и унаследует часть «несметного состояния» королевской семьи, оцениваемого в общей сложности в $28 млрд, напоминает NYT.

В то время как обычные британские граждане обычно платят около 40% налога на наследство, новый король освобождается от этого налога. Контроль над герцогством Корнуолл Чарльз III передаст своему старшему сыну Уильяму, который теперь будет продолжать развитие этих активов.

NYT отмечает, что рост финансового благосостояния королевской семьи и личных доходов Чарльза за последнее десятилетие произошел в то момент, когда Британия столкнулась с серьезными сокращениями бюджета ради режима жесткой экономии, ростом уровня бедности и использования продовольственных банков.

Образ жизни Чарльза, насыщенный дворцовой роскошью и игры в поло, «уже давно провоцирует обвинения в том, что он потерял связь с обычными людьми», полагает американское издание. «Порой он был невольным символом этого разобщения — например, когда в 2010 году его лимузин окружила толпа студентов, протестовавших против повышения платы за обучение, или когда в нынешнем году он взгромоздился на золотой трон в своем королевском облачении, чтобы пообещать помощь нуждающимся семьям», — пишет NYT.

По мнению авторов издания, король Чарльз III — «фигура, вызывающая больше разногласий, чем его мать» — вероятно, добавит сил тем критикам, которые высказывают публичные сомнения в значимости королевской семьи во время общественного кризиса в Британии.

