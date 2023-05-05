Кандидатура Байдена. NYT рассказала, кто может заменить генерала Милли на высшей должности в армии США 5 мая, 14:59 Чарльз Квинтон Браун-младший (Фото:U.S. Air Force)

Президент США Джо Байден назначит главой Объединенного комитета начальников штабов — на высшую военную должность в США — генерала Военно-воздушных сил Чарльза Брауна-младшего. Об этом сообщают The New York Times и Politico, ссылаясь на источники.



С октября 2019 года этот пост занимает генерал Марк Милли, срок полномочий которого истекает в конце сентября 2023-го.

Ранее NYT писала, что на должность рассматривали двух кандидатов — Брауна-младшего, руководящего штабом Военно-воздушных сил США, и генерала Дэвида Бергера — коменданта корпуса морской пехоты.

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Собеседники Politico заявили, что пока неясно, когда президент Джо Байден объявит о своем решении — он ждет подходящий момент.

Генерал Браун может стать вторым в истории США темнокожим мужчиной в должности главы Объединенного комитета начальников штабов после бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, занимавшего ее во время президентства Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона.

Также, если его утвердят, то впервые в американской истории две топ-должности в Пентагоне будут занимать афроамериканцы — Ллойд Остин и Чарльз Браун-младший.

Чарльз Браун проходил службу в рядах Воздушных сил, занимал разные должности в эскадрилье, был инструктором истребителя F-16 в Школе вооружения ВС США. Он — пилот-командир с более чем 2900 часами налета, включая 130 часов боевых вылетов.

Также Браун командовал войсками на Ближнем Востоке в качестве главы Центрального командования ВВС США. Когда Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым в 2014 году, он служил в Европе в должности директора операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США. В августе 2020 года Сенат единогласно утвердил его на посту начальника штаба ВВС США.