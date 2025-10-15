Высшая гражданская награда США. Трамп посмертно отметил Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

Дональд Трамп и Эрика Кирк во время церемонии посмертного награждения Чарли Кирка Президентской медалью свободы в Белом доме, 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил убитого консервативного активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Guardian .

Вручение награды состоялось во вторник, 14 октября, когда Чарли Кирку могло бы исполниться 32 года. Награду получила вдова активиста Эрика.

Как отмечает The Guardian, администрация Трампа аннулировала визы шести иностранных граждан, которые сделали негативные комментарии или пренебрежительно отозвались об убийстве Кирка, что вызвало беспокойство относительно свободы слова.

Реклама

«Итак, спустя месяц после смерти Чарли мы все еще испытываем ужасный шок и боль от его потери, как никто другой, кого я могу вспомнить. Чарли Кирк был единственным в своем роде, и его нельзя было остановить», — сказал Трамп в Розовом саду Белого дома.

Эрика Кирк предположила, что ее покойный муж однажды мог бы баллотироваться в президенты США.

«Если бы настал такой момент, он, вероятно, баллотировался бы в президенты, но не из амбиций. Он сделал бы это только в том случае, если бы считал, что это нужно его стране», — отметила она.

Во время церемонии президент США сказал, что Чарли Кирк «любил своих врагов». В то же время жена убитого уточнила, что он «молился за своих врагов».

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

На вручении награды присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, генеральный прокурор Пэм Бонди, министр обороны Пит Гегсет, а также глава администрации Трампа Сьюзан Уайлз.

Президентская медаль свободы впервые вручили в 1963 году. Среди предыдущих лауреатов были Одри Хепберн, Милтон Фридман, Уолтер Кронкайт и Эдвард Кеннеди. Трамп часто вручал ее своим сторонникам, таким как Раш Лимбо. Ранее он заявил, что вручит ее своему бывшему личному адвокату Руди Джулиани.

Убийство Чарли Кирка — главное

Консервативный активист и союзник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был ранен в шею во время выступления в университете Юты 10 сентября.

Раненого активиста госпитализировали, а присутствующих эвакуировали с территории заведения. Через несколько часов после покушения Трамп сообщил о смерти Кирка.

11 сентября президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого», кто причастен к убийству Кирка.

В ФБР сообщили, что нашли в лесистой местности вероятное орудие убийства — охотничью винтовку 30 калибра.

По информации WSJ, в магазине было три патрона с гравировкой трансгендерной и антифашистской тематики. Стрелок залез на крышу здания на расстоянии около 180 метров от сцены, где находился Кирк, и сделал один выстрел, после чего спрыгнул со здания и скрылся, считает следствие.

12 сентября президент США заявил о задержании подозреваемого в убийстве 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Директор ФБР Кэш Пател объявил, что Робинсона арестовали через 33 часа после убийства.