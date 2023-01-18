«Весной мы переходим в атаку». Как убедили Британию начать формировать «бронированный кулак» ВСУ — интервью с Пристайком

18 января, 18:46
Эксклюзив NV
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Британский танк Challenger 2 во время боевых действий в Ираке (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Британский танк Challenger 2 во время боевых действий в Ираке (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Автор: Алексей Тарасов

Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании, рассказал в интервью Radio NV, как украинские дипломаты и чиновники убеждают правительство в Лондоне предоставлять ресурсы для формирования ударной силы украинской армии.

https://www.youtube.com/embed/rB8TAFSH764

— Мы понимаем, что эта победа также является лично вашей победой как специалиста, украинского дипломата, вашей команды, которая над этим работала. Понимаем, что изначально какие-то наши аргументы не работали.

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Мы с самого начала говорили, нуждается Украина, нуждаются в ВСУ вот в таком вооружении и это нам крайне необходимо, потому что мы имеем такого врага, такую огромную российскую мощь. Какие аргументы сработали сейчас? Можете ли вы рассказать об эволюции того, как происходили эти переговоры?

— Благодарю вас за вопросы. Как все знаете, моя команда не балована вниманием и, честно говоря, первый раз я слышу, чтобы кто-то сказал, что мы к этому приложились. Читая украинский интернет, я вижу многих участников забега, все сделали, все привезли Challenger 2, обсудили, но никто в принципе не знает. Я передам своим коллегам, им будет очень приятно, особенно тем, кто каждый день работает над этим. И вы правы, что эта работа произошла не сейчас, некоторые думают, что вся эта деятельность для того, чтобы подтолкнуть немцев предоставить Leopard.

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На самом деле, если немцы предоставят Leopard, это прекрасно, мы это тоже принимаем. Но хочу отметить, что танки Challenger 2 важны не только потому, что это действительно современный, действительно проверенный в боях танк, но это изменение концепции и подхода к участию в войне с Украиной. Впервые страна предоставила вооружение для нападения. Все, что мы сделали, все, что нам давали, это была помощь Украине выстоять в борьбе и защищаться.

Наконец-то нам удалось объяснить первой из важных стран, что этого недостаточно, нам нужно нападать, нам нужно атаковать и освободить свою территорию. Просто сидя под российской бомбардировкой и подставляя наши собственные города под эти бомбардировки, мы не добьемся победы, нам нужно идти и освобождать.

Этот разговор начался давно и благодаря этому разговору: у нас не будет этой проблемы, когда сначала нет танков, потому что нет экипажей, а теперь есть танки — нет экипажей, еще несколько месяцев давайте подготовим, нет [такого не будет]. Мы готовили, что в прошлом году подготовлено 10 тысяч украинских солдат, офицеров и сержантов здесь, на территории Британии, с нового года — 19 200, это только тех, кто по программе. Кроме того, готовились экипажи вертолетов, военных кораблей, весь этот набор точно дает нам возможность получать технику с готовыми экипажами.

Теги:   Россия Великобритания Украина Вадим Пристайко Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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