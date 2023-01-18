«Весной мы переходим в атаку». Как убедили Британию начать формировать «бронированный кулак» ВСУ — интервью с Пристайком 18 января, 18:46 Эксклюзив NV Британский танк Challenger 2 во время боевых действий в Ираке (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании, рассказал в интервью Radio NV, как украинские дипломаты и чиновники убеждают правительство в Лондоне предоставлять ресурсы для формирования ударной силы украинской армии.

— Мы понимаем, что эта победа также является лично вашей победой как специалиста, украинского дипломата, вашей команды, которая над этим работала. Понимаем, что изначально какие-то наши аргументы не работали.

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Мы с самого начала говорили, нуждается Украина, нуждаются в ВСУ вот в таком вооружении и это нам крайне необходимо, потому что мы имеем такого врага, такую огромную российскую мощь. Какие аргументы сработали сейчас? Можете ли вы рассказать об эволюции того, как происходили эти переговоры?

— Благодарю вас за вопросы. Как все знаете, моя команда не балована вниманием и, честно говоря, первый раз я слышу, чтобы кто-то сказал, что мы к этому приложились. Читая украинский интернет, я вижу многих участников забега, все сделали, все привезли Challenger 2, обсудили, но никто в принципе не знает. Я передам своим коллегам, им будет очень приятно, особенно тем, кто каждый день работает над этим. И вы правы, что эта работа произошла не сейчас, некоторые думают, что вся эта деятельность для того, чтобы подтолкнуть немцев предоставить Leopard.

На самом деле, если немцы предоставят Leopard, это прекрасно, мы это тоже принимаем. Но хочу отметить, что танки Challenger 2 важны не только потому, что это действительно современный, действительно проверенный в боях танк, но это изменение концепции и подхода к участию в войне с Украиной. Впервые страна предоставила вооружение для нападения. Все, что мы сделали, все, что нам давали, это была помощь Украине выстоять в борьбе и защищаться.

Наконец-то нам удалось объяснить первой из важных стран, что этого недостаточно, нам нужно нападать, нам нужно атаковать и освободить свою территорию. Просто сидя под российской бомбардировкой и подставляя наши собственные города под эти бомбардировки, мы не добьемся победы, нам нужно идти и освобождать.

Этот разговор начался давно и благодаря этому разговору: у нас не будет этой проблемы, когда сначала нет танков, потому что нет экипажей, а теперь есть танки — нет экипажей, еще несколько месяцев давайте подготовим, нет [такого не будет]. Мы готовили, что в прошлом году подготовлено 10 тысяч украинских солдат, офицеров и сержантов здесь, на территории Британии, с нового года — 19 200, это только тех, кто по программе. Кроме того, готовились экипажи вертолетов, военных кораблей, весь этот набор точно дает нам возможность получать технику с готовыми экипажами.