The Times: Британия несколько лет назад списала десятки танков Challenger 2, которые могла бы передать Украине 31 июля, 11:34 Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Министерство обороны Великобритании уничтожило десятки танков Challenger 2, которые потенциально могли бы передать Украине, если бы оставили на хранении. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, всего списали 43 танка, что стоило британским налогоплательщикам миллионы фунтов стерлингов. В британском минобороны назвали их ремонт «экономически нецелесообразным».

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Как пишет издание, Challenger 2 утилизировали с 2010 по 2014 год. Военный аналитик Джастин Крамп объяснил Times это тем, что их было дорого хранить. Также считали, что масштабных войн в Европе больше не будет.

В середине 1990-х годов Лондон закупил 386 танков Challenger 2, которые были задействованы для войны в Ираке, 40 из которых были утилизированы до 2010-го. Минобороны Британии планировало снизить общее количество до 148 единиц, модернизировав остальные до нового стандарта — Challenger 3.

На длительное хранение поместили 75 танков Challenger 2. Председатель парламентского комитета по вопросам обороны, заявил, что их следует отправить в Украину, пишет Times.

Инфографика: NV

11 мая министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву все обещанные танки Challenger 2. В начале марта бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что Украина получит их вдвое больше, чем обещали изначально — не 14, а 28.