Диктатор Лукашенко доставлен в больницу в критическом состоянии — белорусский оппозиционер 28 мая, 00:11 27 мая Лукашенко встречался с Путиным в Москве (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский оппозиционер и бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало сообщил, что диктатор Александр Лукашенко попал в больницу.

По его данным, диктатора доставили в больницу в Москве в критическом состоянии после закрытой встречи с Владимиром Путиным.

«Были проведены процедуры по очистке крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным. Организованные усилия по спасению белорусского диктатора имели целью развеять спекуляции о якобы причастности Кремля к его отравлению», — сообщил Цепкало.

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23 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что отсутствовал в публичном пространстве из-за болезни.

«Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего… Но поскольку у меня не было возможности лечиться…, все это накопилось. Так что умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — заявил белорусский диктатор.

Он не уточнил, о какой именно болезни идет речь, поскольку аденовирусы могут вызывать широкий спектр заболеваний у людей — от острых респираторных заболеваний до смертельных болезней у людей с ослабленной иммунной системой.

Он присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и вызванными в Москву президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке заметили бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.



Позже заместитель председателя комитета госдумы России «по делам СНГ» Константин Затулин заявил, что Лукашенко "просто заболел".



Ранее Павел Латушко заявлял, что у диктатора может быть инфекционно-аллергический миокардит.