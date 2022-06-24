«Умогилить Россию». Почему гидросооружения, поставляющие воду в Крым, важная цель для ВСУ — интервью с военным экспертом 24 июня, 16:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Одной из важных целей для ВСУ во время контрнаступательных действий в Херсонской области являются гидросооружения на Днепре, поставляющие воду в оккупированный Крым, рассказал в эфире Радио НВ Петр Черник, военный эксперт.

— Давайте о Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов. Уже есть сообщения из разных источников, что они не просто есть на территории Украины, а уже что-то полезное делают против оккупантов. Что это, как нам воспринимать и что они дадут нам?

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— Невероятно хороший, добротный, качественный артиллерийский продукт, так я скажу. Очень качественная артиллерийская установка калибра 155 мм с возможностью нанесения огневых ударов активно-реактивным снарядом до 40 километров. Это свидетельствует, что наконец-то у крупнейшего геополитического игрока Европы, Германии, есть понимание, что на самом деле происходит в Украине. И что московский империализм задался целью не просто ликвидировать украинскую государственность, а вообще восстановить новейшую империю как таковую. И должны здраво понимать: если не приведи господи падет Украина, как аналитик должен прогнозировать, то такие государства как страны Балтии и Польша неизбежно [будут атакованы] по факту, это не подлежит дискуссии. Следовательно, предоставление этого оружия свидетельствует о том, что наконец-то есть осознание немецким истеблишментом подлинной угрозы.

— Это настоящая угроза, но это еще и функция, роль Украины, переоцененная теперь, наверное, в Евросоюзе. Мы, действительно, фронтир западного мира и социология показывает, что украинцы готовы отстаивать свои ценности. Теперь через ценности, через осознание ценностей поступает оружие.

— Полностью поддерживаю. Я бы даже сказал, что мы не просто фронтир, мы серьезный рубеж борьбы двух систем: демократической, то есть евроатлантической, и деспотической азиатской. И правда заключается в том, что действительно вплотную до этой войны количество деспотий в мире росло, один Китай чего стоит. Украина борется не только за собственное физическое выживание, Украина сейчас является передовым рубежом борьбы демократии против деспотии. Это явление нельзя переоценить, мы действительно играем цивилизационную роль.

— Я уже видел прогнозы американского Института исследования войны, вспоминаю фразу, которую написал кто-то из известных военных экспертов, почти все армии мира годами накапливают оружие, боеприпасы, снаряды. Тренируют свою армию для того, чтобы все это было слито в первые 90−120 дней широкомасштабной конвенционной войны. Запасов у стран, у армий обычно не хватает на 90−120 дней. Сегодня календарно уже 120 дней. Мы видим, что Украина благодаря западной помощи все еще держится, потому что у нас, как говорят и мои друзья военные, не хватило бы даже на 90 дней. Но с другой стороны, можем ли мы говорить, что Россия выдыхается, как пишет об этом Институт исследования войны? Что им уже негде добирать?

— Это правда частично. Они выдыхаются в компоненте подготовленных войск и готовой технике к применению. Буквально одна цифра: на 24 февраля у них к бою вообще во всей российской армии было готово 3300 танков, полторы тысячи из них мы уже сожгли. Я бы хотел напомнить, что на складах еще есть более 13 тысяч разной техники со знаменитым еще со времен Второй мировой войны Т-34. Это невероятно большое количество. Могут ли они поставить ее на колеса, доукомплектовать боекомплектом и посадить туда трех-четырех смертников? Могут. Боеприпасов как раз, российская или советская империя изготовила такое количество, которое трудно себе представить. Поэтому у меня не очень сильно был оптимизм, что они уже выдохлись. Частично — да, подготовленного запаса нет.

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