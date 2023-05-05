В Польше уже в этом году создадут центр производства и обслуживания HIMARS 5 мая, 10:19 В Польше появится центр производства и обслуживания HIMARS (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter)

В Польше в течение 2023 года создадут Центр HIMARS, где будут производить и обслуживать эти ракетные системы.

Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак во время трехдневного визита в США на оборонный завод Lockheed Martin 4 мая.

Он рассказал, что центр будет работать не только для Польши, но и других европейских стран, заинтересованных в покупке HIMARS, пишет PAP. Блащак уверен: сделка выгодна и для Варшавы, и для Вашингтона.

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«Глава Минобороны встретился с руководством завода Camden Lockheed Martin в Арканзасе, где производят артиллерийские системы HIMARS, которые скоро доставят в Польшу», — заявили в ведомстве.



Также ведут переговоры о закупке 500 дополнительных пусковых установок. Большинство из них планируют установить на польские грузовики Jelcz. Обсудили и возможное производство противотанковых комплексов Javelin, которые, по словам министра, «хорошо зарекомендовали себя в Украине».

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак, сказал что Варшава развернет HIMARS на границе с Калининградской областью и призвал добровольцев присоединяться к армии.

