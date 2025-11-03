В Берлине закроют крупнейший приют для беженцев из Украины

Бывший аэропорт Тегель в Берлине известен как крупнейший приемный центр для украинских беженцев в Германии, однако через несколько месяцев центр в нынешнем виде ликвидируют, беженцев выселят, а затем построят новый городской район.

Об этом сообщает DW.

Местные власти сообщают, что количество новоприбывших украинцев уменьшилось, и для них будут создавать меньшие, децентрализованные места проживания.

Реклама

В последние недели лета украинцев начали активно переселять в другие приюты Берлина, чтобы до конца этого года полностью освободить центр, уточняет издание.

Ранее в Тегеле проживало более пяти тысяч беженцев, однако сейчас их количество сократилось до около полутора тысяч человек. В дальнейшем их переселят в другие приюты, в частности в помещении аэропорта Темпельгоф и общежития в разных районах города.

По данным Брюсселя, в странах ЕС по состоянию на март 2025 года было зарегистрировано 4,2 млн украинских граждан, бежавших от войны. Им предоставлена временная защита с правом на работу согласно директиве, действие которой продлено до 4 марта 2026 года. В Германии по состоянию на февраль 2025 года проживали более 1,2 млн беженцев из Украины.

Издание напоминает, что центр в Тегеле много критиковали из-за перенаселения и сложных условий проживания для беженцев. Люди проживали во временных помещениях и палатках, некоторые из них годами.

«Децентрализованное размещение означает распределение нагрузки между районами и создание хороших соседских отношений», — заявила сенатор по вопросам труда и интеграции Канзель Кицильтепе.

Подготовительные работы по превращению аэропорта Тегель в новый жилой район уже начались. Старт активного строительства запланирован на 2026 год.