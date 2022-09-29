На что рассчитывает Кремль? Удастся ли Москве выиграть время в войне с Украиной благодаря мобилизации — генерал Ходжес 29 сентября, 14:39 Мобилизованные в городе Волжский (Волгоградская область) (Фото:REUTERS/Stringer)

Объявленную в России мобилизацию Кремль использует как способ продлить войну с Украиной в надежде, что Запад утратит к ней интерес, а ВСУ будут существенно истощены.

Такое мнение в интервью НВ выразил американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе.

По его мнению, нынешний план путинской мобилизации — «это такой способ Кремля купить себе немного времени». «Для них не важно, сколько тысяч мужчин продуктивного возраста будут убиты в ходе этой военной кампании, для них это всего лишь способ продлить конфликт в надежде, что Запад утратит к нему интерес. Они также надеются, что военные силы Украины будут истощены, даже если Украина будет успешно контратаковать эти тысячи нечастных мужчин, посланных на смерть, это все равно будет стоить определенной доли логистики и жертв с украинской стороны», — пояснил Ходжес.

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Поэтому, считает генерал, Москва надеется выиграть время, рассчитывая, что на пролонгированный конфликт в Украине у западных ее союзников просто не хватит ресурсов и терпения.

Кроме того, полагает Ходжес, Кремль надеется, что любая подобная пауза поможет России ликвидировать нынешние серьезные ошибки в ее военных структурах и повторить вторжение уже через несколько лет.

«Они ошибаются. Я уверен: исправить ошибки в российской армии, накопленные десятилетиями плохого управления и коррупции, невозможно. Также я не верю, что этот [российский] призыв Украину истощит, я не верю, что большая часть стран Запада утратит интерес к помощи Украине, и к защите ее интересов. Но, несомненно, мы вступаем в непростой для всех нас период», — констатировал американский генерал.

Он указал также на другие аргументы в пользу того, что России будет сложно достичь поставленных целей. «Мы видим, как много российских мужчин сегодня пытается убежать из страны, чтобы уклониться от судьбы солдата на этой войне. Мы видим, как истощена их военная логистика, и в нынешнем состоянии России новый призыв — тяжелая ноша. Я не жду позитивного эффекта от мобилизации для россиян ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе», — подчеркнул экс-командующий войсками США в Европе.