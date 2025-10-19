ЦАХАЛ нанес удары по Рафаху и обвинил ХАМАС в нарушении договора о прекращении огня

ЦАХАЛ снова нанес удары по Рафаху (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений ЦАХАЛ в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Об этом сообщает Ynet.

19 октября ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня, а ХАМАС отрицает обвинения.

Между тем арабские СМИ пишут о перестрелке в Рафахе, хотя подробностей пока нет.

Реклама

Палестинцы сообщили об обстреле инженерной техники ЦАХАЛ в районе Рафаха, а в ответ ВВС нанес удар по этому району. Палестинцы также заявили, что корабли ВМС открыли интенсивный огонь по побережью.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац и военный секретарь вышли с заседания правительства для оценки ситуации.

Военный корреспондент портала Walla Амир Бухбут пишет о том, что ХАМАС вышел из подземных туннелей и пытается спасти оставленное вооружение, несмотря на договоренность о разоружении группировки согласно плану американского президента Дональда Трампа.

Источники в ЦАХАЛ подтверждают рост количества столкновений с боевиками вдоль границы и у побережья, включая предупредительный огонь и авиаудары.

Военные источники в южном командовании ЦАХАЛ подтверждают, что за последние двое суток отмечается резкий рост количества столкновений с боевиками ХАМАС и палестинским населением вдоль «желтой линии» на границе Газы.

Военные утверждают, что ХАМАС, вопреки соглашению, стремится завладеть пограничным пространством, вернуть себе свободу действий, показать, что он уцелел и восстанавливает свою силу.

Ранее 14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) сообщалось, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.