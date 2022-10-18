Экс-«вагнеровец» рассказал о снабжении от ГРУ и конфликте Пригожина с минобороны РФ, после которого «все стало очень плохо 18 октября, 01:03 Нашивки убитых российских боевиков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Бывший боевик ЧВК Вагнера Александр Злодеев заявил, что частная военная компания была создана российскими спецслужбами и министерством обороны, а после конфликта между путинским олигархом Евгением Пригожиным и главой минобороны ситуация для наемников ухудшилась.

Интервью с экс-«вагнеровцем» опубликовал российский проект Гулагу.нет в понедельник, 17 октября.



По словам Злодеева, он попал в Вагнер по приглашению «боевого товарища» из Сербии, когда создание ЧВК только начиналось. Он сказал, что в то время боевиками становились только «по знакомству» — информацию передавали друг другу бывшие военные, рекламы не было.



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Бывший боевик сообщил, что тогда в формировании были военная и административная структуры, а наемники подписывали договор с компанией с «ничего не значащим названием», зарегистрированной в Подмосковье. По словам Злодеева, сначала они получали экипировку на складе части спецназа ГРУ в районе Молькино (Краснодарский край), «было очень хорошее снабжение». Он предположил, что зарплату наемникам тоже платило ГРУ. «В командировке» «вагнеровцы» могли получать до 150 тысяч рублей.

Экс-«вагнеровец» также подтвердил, что первым командиром боевиков был Дмитрий Уткин (позывной Вагнер). Как пишет The Insider, тот с 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда спецназа ГРУ минобороны, а в 2014-м получил в командование свое подразделение. В декабре 2016 года его заметили на торжественном приеме в Кремле ко «дню защитника отечества». Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что Уткина пригласили как «кавалера орденов мужества».

Злодеев сказал, что, по его мнению, Евгений Пригожин появился позже, когда в штабе «было заметно офисное влияние», а боевикам начали урезать зарплаты: «…Нужно сформировать новое подразделение, а тебе присылают, как оно должно быть — явно офисные работники. Ты замечаешь, что оно просто не совпадает по всем военным наукам и техникам».



Сам Злодеев, по его словам, говорил с Пригожиным по телефону в Сирии во время первого захвата Пальмиры, когда среди боевиков были большие потери. У того был позывной «Сергей Сергеич» или «Николай Николаич», но наемники знали, что это Пригожин, утверждает он. В это время «вагнеровцы» проводили все наземные операции в Сирии, а российские ССО «больше занимались наводкой и авиацией». У боевиков были пропуски от министерства обороны России на базу в Хмеймиме, им регулярно кораблями доставляли вооружение и боеприпасы.

Экс-боевик рассказал, что после того, как Пригожин "поругался с министром обороны" [Сергеем Шойгу], снабжение «вагнеровцев» резко ухудшилось, «все стало очень плохо». По его словам, конфликт произошел после захвата Пальмиры, когда российский диктатор похвалил Пригожина, и это не понравилось министру. Он пересказал слухи о том, что большие потери ЧВК под Хашамом в 2018 году тоже стали результатом этой ссоры.

«Когда бойцы ЧВК перешли речку и начали захватывать нефтяные промыслы, и НАТО их расстреляло… Дежурный НАТО позвонил нашему дежурному [в минобороны РФ] и спросил: „Это там ваши?“ А он говорит: „Не наши, не знаю, кто это“. После этого уже начали… [боевиков убили]», — заявил Злодеев.

Также, по словам бывшего «вагнеровца», после вторжения России в Украину боевики ЧВК воевали в Луганской области, а в Донецкой области — ФСБ РФ: «Есть такое негласное подразделение, что Донецкая область — за ФСБ, а Луганская — за ГРУ. Так как мы были под снабжением ГРУ, мы держали весь фронт Луганской области».

Злодеев утверждает, что не поддерживает полномасштабную войну России против Украины, является оппозиционером и хочет получить политическое убежище во Франции.

По данным украинской военной разведки, Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины до 5000 наемников ЧВК Вагнера.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщал, что российские боевики из ЧВК Вагнера начали отказываться воевать в Украине на фоне успешного контрнаступления ВСУ. Из-за больших потерь страны-агрессора в Украине «вагнеровцы» вербуют на войну заключенных и людей без опыта, а Пригожин лично приезжает в колонии.

