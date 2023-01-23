Бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР подозревают в работе на российского олигарха Дерипаску 23 января, 23:37 Олег Дерипаска (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)

Бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР обвиняют в сотрудничестве с российским олигархом Олегом Дерипаской и получении денег от бывшего агента албанской разведки. Об этом сообщает CNN в понедельник, 23 января.

Чарльз Макгонигал до выхода на пенсию в 2018 году был спецагентом отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке, курировал и участвовал в расследованиях в отношении российских олигархов. По данным CNN, 21 января его задержали в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, когда он возвращался из поездки за границу.



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Макгонигал обвиняется в нарушении санкций США, сговоре и отмывании денег за сотрудничество с Дерипаской в 2021 году. По данным прокуроров, он вместе с Сергеем Шестаковым — бывшим российским дипломатом, который работает переводчиком в судах, — искали компромат на соперника Дерипаски, когда тот уже находился под американскими санкциями, а также пытались добиться отмены санкций против него.



Также Макгонигала обвиняют в связях с человеком, который несколько десятилетий назад работал на албанскую разведку, и в получении от него 225 тысяч долларов наличными.



По версии прокуратуры, хотя Макгонигал в то время был сотрудником ФБР, он официально не сообщил о своих встречах с премьер-министром Албании, косовским политиком и другими. Как пишет CNN, во время одной из встреч Макгонигал призвал албанского премьера «осторожно относиться к выдаче лицензий на добычу нефти в Албании российским подставным компаниям». У бывшего албанского разведчика, который передал ему деньги, была финансовая заинтересованность в решении правительства по контрактам.

The New York Times сообщает, что задержание Макгонигала «шокировало» его бывших коллег. По их словам, за свою долгую карьеру в ФБР тот занимался в основном российской контрразведкой и шпионами, а также выполнял «чрезвычайно важные задания в разведке» и возглавлял команду ФБР, которая расследовала убийство осведомителей ЦРУ в Китае.

Адвокат Макгонигала заявил, что тот не будет признавать себя виновным.

