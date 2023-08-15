Бывший российский министр получил повестку и попросил убежища в США. Теперь он дальнобойщик 15 августа, 22:36 Денис Шаронов (Фото:sharonov.khp)

Бывший министр сельского хозяйства Республики Коми, входящей в состав РФ, Денис Шаронов попросил политическое убежище в США. Он скрылся от мобилизации в России и теперь работает дальнобойщиком в Штатах.

Об этом сообщает RTVI.

Сначала в сети появилось видео, на котором мужчина рассказывает, что недавно он был министром в России, а затем переехал в США — теперь работает водителем грузовика. RTVI удалось распознать, что на видео Денис Шаронов, в январе 2022 года покинувший пост министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

Видео дня

В разговоре с журналистами Шаронов рассказал, что в России он сначала дважды подвергся уголовному преследованию, однако оба раза был оправдан судом. Затем его уволили с должности, а еще позже, в октябре 2022 года, Шаронов получил повестку. Тогда он поехал в США и попросил политическое убежище.

В США российский чиновник, по его словам, работает дальнобойщиком на boxtruck.