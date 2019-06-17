Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в здании суда Сегодня, 19:46 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания, спустя короткое время врачи констатировали его смерть.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на местное телевидение.

Мурси входил в руководство организации Братья мусульмане и был одним из основных противников президента Хосни Мубарака. После арабской весны и отставки бывшего главы государства, Мурси стал президентом Египта.

В 2013 году Мурси свергли в результате военного переворота. Мурси осудили и приговорили в общей сложности к 20 годам тюремного назначения.