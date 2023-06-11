Полиция задержала бывшего первого министра Шотландии Стерджен по делу о хищении партийных денег 11 июня, 19:58 Никола Стерджен (Фото:Jane Barlow/Pool via REUTERS)

Бывший первый министр Шотландии Никола Стерджен находится под стражей после ареста в связи с расследованием по делу финансов Шотландской национальной партии (SNP).

Об этом сообщает Sky News.

Экс-лидера Шотландской национальной партии задержали в качестве подозреваемой, и сейчас ее допрашивают детективы.



В заявлении полиции говорится, что в воскресенье, 11 июня, 52-летняя женщина была арестована в связи с продолжающимся расследованием о хищении денег Шотландской национальной партии.

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Никола Стерджен является последней высокопоставленной фигурой в партии, которая была задержана полицией Шотландии. Задержание произошло в связи с растратой 600 000 фунтов стерлингов, которые должны были быть направлены на кампанию второго референдума о независимости Шотландии.

Сообщалось о жалобах на то, что эти средства могли быть использованы ненадлежащим образом, поскольку были потрачены на другие цели.



Арест Стерджен произошел после задержания казначея партии Колина Битти и бывшего исполнительного директора партии Питера Мюррелла — мужа Стерджен, которые впоследствии были освобождены без обвинений.

Кроме того, полиция провела обыски в штаб-квартире SNP, а также в доме Стерджен и Мюррелла.

Никола Стерджен занимала должность первого министра с ноября 2014 года и была первой женщиной на ней. Она сторонница независимости Шотландии.

В 2014 году был проведен первый референдум, на котором шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании (55% против 45%), но партия Стерджен считала, что Брекзит 2016 года радикально изменил политические взгляды шотландцев.

После парламентских выборов в декабре 2019 года Стерджен написала тогдашнему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо с просьбой провести второй референдум о независимости, но он выступил против.



15 февраля 2023 года стало известно, что первый министр Шотландии Никола Стерджен уходит в отставку после более чем восьми лет на посту.

28 марта Хумза Юсаф избран новым первым министром Шотландии после голосования в парламенте.