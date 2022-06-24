Нацистское прошлое экс-генсека ООН. Как американец, который расследует преступления россиян в Украине, доказал связь политика со злодеяниями 24 июня, 08:43 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською На фото — обер-лейтенант Курт Вальдхайм (второй слева), который в 1972—1981 годах был генеральным секретарем ООН, а затем избирался президентом Австрии. Рядом с ним первый справа — генерал 7-й дивизии СС Артур Флепс. Снимок сделан на аэродроме в Подгорице, Югославия, 22 мая 1943 года. (Фото:Yad Vashem Photo Collections, World Jewish Congress)

Благодаря группе юристов-расследователей во главе с Эли Розенбаумом выяснилось, что Курт Вальдхайм, экс-генсек ООН и бывший президент Австрии, во время Второй мировой войны был офицером вермахта и имел отношение к нацистским преступлениям.

Спецслужбы Советского Союза явно знали о причастности Курта Вальдхайма к нацистским преступлениям. Поэтому представитель СССР ветировал других кандидатов на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в 1971 году. Следовательно, это кресло занял австрийский дипломат Вальдгайм, и СССР использовал информацию о нем, чтобы получить уступки от ООН, которые усилили шпионаж КГБ в Соединенных Штатах. А неспособность ЦРУ предвидеть это стало серьезным поражением разведывательного агентства.

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Об этом писали 30 лет назад Эли Розенбаум и Уильям Гоффер в книге Измена: Внутренняя история расследования и сокрытия Курта Вальдхайма. Первый из авторов в начале 1980-х был судебным поверенным в Офисе специальных расследований (OSI). Это подразделение министерства юстиции США занималось прежде всего поиском нацистских преступников и лишением их американского гражданства.

О нацистском прошлом Вальдхайма возможно мало бы кто узнал, если бы после руководства ООН он не собрался в президенты Австрии. На родине политик был нарасхват и умело этим воспользовался. В марте 1985 года австрийские социал-демократы предложили ему идти на выборы от их партии. Однако Вальдхайм ушел к Народной партии, которая, по социологии, имела большую поддержку избирателей.

«Австриец, которому доверяет весь мир». Этим лозунгом с лицом бывшего генсека ООН пестрела уже вся страна, когда главный социал-демократ Фред Зиновац пообещал однопартийцам обнародовать перед выборами детали «коричневого» прошлого Вальдхайма. Сказал это в ограниченном кругу коллег. Однако в те же дни главный редактор журнала Profil Гельмут Фоска получил от неизвестных фронтовые фотографии времен Второй мировой войны — на них лидер президентской гонки в форме нацистского офицера.

Предвыборный плакат Курта Вальдхайма сообщает, что он – австриец, которому доверяет мир, 1986 год. / Фото: WEREK

Вальдхайм в своей биографии отмечал, что после аншлюса Австрии Третьим рейхом в 1938-м его вскоре забрали в солдаты. Три года спустя на восточном фронте он получил ранение и после госпиталя занимался только бумажной и переводческой работой для армии.

Компромат на кандидата журналисты первое время воспринимали как обычную потасовку политических конкурентов. Однако в преддверии выборов в казармах Венской военной академии появилась памятная доска в честь Александра Лера. Этот австрийский генерал руководил группой армий E вермахта на Балканах, был признан трибуналом Югославии военным преступником и казнен еще в 1947-м. А Вальдхайм, как оказалось, служил в штабе Лера, когда тот отдавал самые кровавые свои распоряжения.

Об этом сообщил тот же Profil и в частности освежил память своих читателей о том, как генерал Лер руководил депортацией еврейского населения Греции в лагеря смерти. Также издание напомнило о приказах нациста брать в заложники женщин и детей, о расстрелах мирного населения за возможную поддержку югославских партизан.

На суде 24 мая 1945 года Лер заявил: «Да, я слышал, что евреев закрывали в гетто, и я также слышал, что некоторые из них погибли. Позже я также услышал сообщение, что полиция использовала автомобили с газовыми камерами для уничтожения мирного населения, якобы в Польше. Я не проверял, правдивы ли эти сообщения, потому что я не отвечал за них и не имел возможности это сделать».

Слава карателя партизанских регионов на Балканах тянулась и за генералом Флепсом, в компании с которым фотографировался Вальдхайм.

Скандал только начинался, и представитель Всемирного еврейского конгресса (WJC) уехал из США в Вену для предварительного расследования. Уже в начале февраля документы о нацистском прошлом бывшего генсека ООН попали в руки Эли Розенбаума, главного юрисконсульта WJC.

А через шесть недель на основе исследований WJC Комиссия ООН по военным преступлениям пришла к выводу: Вальдхайм был причастен к нацистским массовым убийствам и его следует арестовать.

Кандидату в президенты пришлось признать то, о чем он предпочел бы никогда не вспоминать: «Да, я знал [о массовых расстрелах]. Я был напуган. Что я мог сделать? Мне пришлось продолжать служить, чтобы не быть казненным. Я никогда не стрелял и даже не видел партизана». Хотя WJC установил, что от фашистского руководства Югославии Вальдхайм получил медаль за успешную борьбу с подпольем.

Такую забывчивость мировая пресса назвала «недугом Вальдхайма». Однако в самой Австрии его репутация только усилилась. Бывший канцлер Бруно Крайский, еврей по происхождению, назвал расследование WJC «невиданным позором». «Австрийцы не позволят евреям из-за границы указывать нам, кто должен быть нашим президентом», — заявил политик, возглавлявший федеральное правительство 13 лет подряд.

Даже Симон Визенталь, самый известный в то время охотник за нацистами, вступился за Вальдгайма. А в преддверии выборов Австрию усеяли баннеры с лозунгом Голосуем за кого хотим!

Вальдхайм выиграл гонку за президентское кресло в июне 1986 года. Сразу после инаугурации Израиль отозвал своего посла из Австрии, и в последующие шесть лет дипломатические отношения между Тель-Авивом и Веной были фактически разорваны.

Почти никто из лидеров стран не поздравил Вальдхайма с победой. На протяжении всего своего президентства его не пригласило ни одно западное государство, да и в Вену никто из высоких гостей не наведывался. И это после того, как при канцлере Крайском в 1950−60-х годах Австрия приобрела небывалый международный авторитет, а в ее столице проходили знаковые встречи руководителей государств и принимались важные международные конвенции.

В апреле же следующего года генеральный прокурор США Эдвин Миз объявил, что Вальдхайм как подозреваемый в военных преступлениях был внесен в список надзора. Это запрещало властям Соединенных Штатов выдавать ему въездную визу как частному лицу. Запрет не разрешал бывшему главе ООН посещать США даже по истечении срока его президентских полномочий и имел пожизненный срок.

Тогда-то зазвучала еще более веская проблема — Австрия после войны очень быстро отделалась от преступлений, переложив их в основном на Германию. Хотя в 1945 только добровольно о своих билетах членов НСДАП, нацистской партии Адольфа Гитлера, признались более полумиллиона австрийцев.

Опрос London Observer, проведенный вскоре после прихода к власти Вальдхайма, показал: почти 40% граждан его страны считали, что евреи, по крайней мере, частично ответственны за то, что с ними произошло во время войны. А 48% его соотечественников еще верили, что 8 тыс. евреев — около 0,001% общего населения Австрии — пользуются слишком большой экономической властью и влиянием.

Вальдхайм досидел в кресле президента до конца срока в 1992-м. Хотя не стал баллотироваться повторно, несмотря на прогнозируемую поддержку и победу.

За это время Эли Розенбаум вернулся в Офис специальных расследований, и с 1996 возглавлял это подразделение минюста США в течение 13 лет. Во главе с этим юристом OSI установил причастность к нацистским преступлениям более 100 человек.

А 21 июня генпрокурор США Меррик Гарланд во время визита в Киев заявил, что Розенбаум возглавит группу по расследованию преступлений россиян в Украине .

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