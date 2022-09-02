У него империалистические взгляды — экс-депутат Госдумы о Навальном 2 сентября, 14:14 Алексей Навальный участвует в рассмотрении апелляции на свой приговор в Москве по видеосвязи из исправительной колонии ИК-2 в Покрове, 24 мая (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Экс-депутат Госдумы РФ, а сейчас гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Радио НВ заявил, что у находящегося сейчас в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального империалистические взгляды.



«Есть либеральное отношение внутри российской либеральной оппозиции, что Навальный как самый мощный (это правда) сейчас оппозиционный политик проломит эту стену и потом „мы туда зайдем и будем править“. Но я считаю, что это плохая [мысль], потому что Навальный действительно мощный человек, он ни с кем делиться властью не будет. О том, что у него империалистические взгляды считаю, что каждый человек в Украине знает», — сказал Пономарев Радио НВ.

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Он также отметил, что российские оппозиционеры, такие как Гарри Каспаров или Михаил Ходорковский не хотят приезжать в Украину и не пытаются с ней сотрудничать, потому что знают, что в России это будет непопулярно.

«Они пытаются говорить разные красивые слова, но на расстоянии. Я считаю, что это и есть показатель, действительно ли они борются, или они ожидают, когда украинцы освободят Россию за них», — заявил бывший депутат Госдумы РФ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, выступая в суде с последним словом, отметил, что «Вы (представители российского режима — ред.) потерпите поражение в тупой войне, которую ведете в Украине».

Когда россияне убили его однофамильца в Буче, оппозиционер призвал свергать режим диктатора Владимира Путина.

22 марта, Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей (около 11 тысяч долларов) по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Еще в январе Навальный появился на обложке TIME с надписью «Человек, которого боится Путин».

В то же время после оккупации оккупации Крыма оппозиционер заявлял, что теперь Крым де-факто «принадлежит» России, и реалии якобы таковы, что Крым является частью РФ и никогда уже не вернется в Украину. «Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?» — говорил он.

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