У него империалистические взгляды — экс-депутат Госдумы о Навальном

2 сентября, 14:14
Поделиться:
Алексей Навальный участвует в рассмотрении апелляции на свой приговор в Москве по видеосвязи из исправительной колонии ИК-2 в Покрове, 24 мая (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Алексей Навальный участвует в рассмотрении апелляции на свой приговор в Москве по видеосвязи из исправительной колонии ИК-2 в Покрове, 24 мая (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Экс-депутат Госдумы РФ, а сейчас гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Радио НВ заявил, что у находящегося сейчас в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального империалистические взгляды.

«Есть либеральное отношение внутри российской либеральной оппозиции, что Навальный как самый мощный (это правда) сейчас оппозиционный политик проломит эту стену и потом „мы туда зайдем и будем править“. Но я считаю, что это плохая [мысль], потому что Навальный действительно мощный человек, он ни с кем делиться властью не будет. О том, что у него империалистические взгляды считаю, что каждый человек в Украине знает», — сказал Пономарев Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=JLFG_GbYbps

Он также отметил, что российские оппозиционеры, такие как Гарри Каспаров или Михаил Ходорковский не хотят приезжать в Украину и не пытаются с ней сотрудничать, потому что знают, что в России это будет непопулярно.

Читайте также:

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTER) «Игра вокруг Навального». Преемник Путина не обязательно будет лучше для Украины — Климкин

«Они пытаются говорить разные красивые слова, но на расстоянии. Я считаю, что это и есть показатель, действительно ли они борются, или они ожидают, когда украинцы освободят Россию за них», — заявил бывший депутат Госдумы РФ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, выступая в суде с последним словом, отметил, что «Вы (представители российского режима — ред.) потерпите поражение в тупой войне, которую ведете в Украине».

Когда россияне убили его однофамильца в Буче, оппозиционер призвал свергать режим диктатора Владимира Путина.

22 марта, Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей (около 11 тысяч долларов) по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Еще в январе Навальный появился на обложке TIME с надписью «Человек, которого боится Путин».

В то же время после оккупации оккупации Крыма оппозиционер заявлял, что теперь Крым де-факто «принадлежит» России, и реалии якобы таковы, что Крым является частью РФ и никогда уже не вернется в Украину. «Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?» — говорил он.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Алексей Навальный Илья Пономарев Радио НВ

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X