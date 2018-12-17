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Бывших партнеров экс-советника Трампа обвинили в лоббировании интересов Турции

Сегодня, 18:48
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Фетхуллах Гюлен находится в США

Власти США предъявили обвинения двум бывшим деловым партнерам бывшего советника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна в деле, связанном с лоббированием экстрадиции в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщает CNN, предприниматель ирано-американского происхождения Биджан Киан и турецкий бизнесмен Эким Алптекин подозреваются в попытке оказать влияние на американских политиков в вопросе выдачи Турции исламского проповедника.

Им предъявлены обвинения в заговоре и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Алптекин также обвиняется в даче ложных заявлений.

Биджан Киан (также известный как Биджан Рафикян) появился в федеральном суде в Вирджинии. Он был освобожден под залог.

Турция давно требует от США выдать проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года живет в Пенсильвании. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает Гюлена ответственным за попытку государственного переворота и убийство посла РФ Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году. Гюлен отрицает обвинения.

МИД Турции заявил, что США прорабатывают вопрос возможной экстрадиции в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По данным СМИ, Вашингтон рассматривает возможность высылки Гюлена, чтобы "успокоить" президента Турции и ослабить давление Анкары на правительство Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

Фетхуллах Гюлен: Кто этот проповедник, которого президент Турции обвинил в военном перевороте?

Теги:   Майкл Флинн Фетхуллах Гюлен Турция США

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