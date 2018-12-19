Бывший соратник Макрона получил деньги от российского олигарха - СМИ Сегодня, 14:25 47 Цей матеріал також доступний українською В расследовании журналистов фигурируют соратники президента Эммануэля Макрона (на фото экс-охранник президента Александр Беналла

Журналисты-расследователи сайта Mediapart заявили, что бывший сотрудник охранной службы президентской партии Франции Венсен Крез получил почти 300 тысяч евро от российского миллиардера Искандера Махмудова. Часть денег Крез якобы передал фирмам, связанным с бывшим главой президентской охраны Александром Беналлой.

По данным Mediapart, Махмудову (его состояние оценивается примерно в 6 миллиардов евро), принадлежит элитная недвижимость во Франции и других странах ЕС. В расследовании также говорится, что власти Испании и Германии подозревают миллиардера в связях с российской организованной преступностью.

Журналисты утверждают, что во время получения перевода от Махмудова Крез еще числился работником партии Республика вперед! президента Франции Эммануэля Макрона. До мая 2018 года он также был резервистом в службе охраны Елисейского дворца.

"На счета фирмы Креза, со счета Махмудова в Монако в июне перевели 294 тысяч евро. Более половины этой суммы получили фирмы связанные с Александром Беналлой, бывшим главой охраны президента Макрона. Последнего освободили от должности после громкого скандала, когда Беналла во время первомайского митинга в Париже переодевшись в полицейского избивал протестующих", - цитирует расследование Радио Свобода.

Самого Краза уволили в июле 2018 года, когда стало известно, что вместе с Беналлой он также нелегально участвовал в разгоне митинга. Экс-охранник Макрона Беналла отрицает какую-либо связь с фирмами, получившими переводы от Краза. Сам фигурант расследования Mediapart отказался от комментариев.

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