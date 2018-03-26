Бывший президент США высказался против импичмента Трампа

Бывший президент США и представитель Демократической партии Джимми Картер заявил, что не поддерживает идею импичмента Дональда Трампа.

Об этом передает CBS.

"Я бы предпочел, чтобы в его отношении не было импичмента и чтобы он смог отработать весь свой срок, потому что я думаю, он хочет сделать хорошую работу. Я бы хотел помочь ему, если бы мог", - заявил Картер.

Одной из причин отставки Трампа Картер назвал расследование о вмешательстве в выборы президента в 2016, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Напомним, в январе Палата представителей Конгресса США отказалась поддерживать инициативу конгрессмена-демократа Эла Грина из Техаса о начале процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.