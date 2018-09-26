Бывший премьер-министр Франции намерен баллотироваться на пост мэра Барселоны

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил о намерении баллотироваться на пост мэра испанской Барселоны.
Об этом сообщает ВВС.
"После периода серьезных размышлений я принял следующее решение: я хочу стать будущим мэром Барселоны", - сказал Вальс.
Он также добавил, что на следующей неделе покинет пост депутата нижней палаты французского парламента.
56-летний Мануэль Вальс - каталонец, он родился в Барселоне. С 2014 по 2016 годы он занимал пост премьер-министра Франции.
Выборы мэра Барселоны запланированы на май 2019 года. Действующим главой города является Ада Колау.
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