Бывший охранник бин Ладена живет на пособие в Германии

Уроженец Туниса, который в 2000 году был одним из охранников Усамы бин Ладена в Афганистане, живет с женой и четырьмя детьми в немецком городе Бохум.
Эту информацию обнародовало правительство одной из земель в ответ на запрос местных политиков, передает BBC Украина.
О его причастности к Аль-Каиде во время судебного процесса рассказали свидетели.
Как сообщается, мужчина, известный как Сами А., переехал в Германию еще в 1997 году. В 1999 он получил вид на жительство и с тех пор получает ежемесячное социальное пособие в размере 1168 евро.
В то же время его заявление о предоставлении убежища немецкие чиновники в 2007 году отклонили.
Связи Сами А. с Аль-Каидой расследовали еще в 2006 году, однако обвинений ему тогда не предъявили.
Кроме того, высылать его в Тунис власти Германии также не намерены, поскольку он не входят в список безопасных стран происхождения, в которые можно депортировать мигрантов.
При этом мужчина должен ежедневно отмечаться в полицейском участке.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии задержан брат Усамы бин Ладена.
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