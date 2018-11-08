08 ноября 2018, четверг

Бывший морской пехотинец: полиция установила личность калифорнийского стрелка

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Подозреваемый убил 12 человек, а затем застрелился

Подозреваемый убил 12 человек, а затем застрелился

Полиция установила личность стрелка, убившего 12 человек в баре Borderline Bar & Grill в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния).

Как передает CNN, калифорнийский стрелок был идентифицирован как 28-летний Ян Дэвид Лонг - ветеран Корпуса морской пехоты США. Он проходил службу с августа 2008 года по март 2013 года.

По словам шерифа округа Вентура Джеффа Дина, ранее Лонг был замечен в нескольких "незначительных" инцидентах, таких как дорожная авария.

Шеф полиции заявил, что стрелок покончил с собой. По его словам, Лонг был уже мертв, когда офицеры вошли в бар.

Оружием массового убийства был пистолет Glock 45 калибра. Мотивы стрелка пока неизвестны.

В момент инцидента в баре находились шестеро офицеров не при исполнении служебных обязанностей.

Смотрите также

Напомним, что в ночь на 8 ноября в калифорнийском городе Таузанд-Окс мужчина открыл стрельбу на студенческой вечеринке в переполненном баре, где находились от 100 до 200 человек.

В результате стрельбы погибли 12 человек, включая одного полицейского - помощника шерифа.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове