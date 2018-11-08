Бывший морской пехотинец: полиция установила личность калифорнийского стрелка

Полиция установила личность стрелка, убившего 12 человек в баре Borderline Bar & Grill в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния).
Как передает CNN, калифорнийский стрелок был идентифицирован как 28-летний Ян Дэвид Лонг - ветеран Корпуса морской пехоты США. Он проходил службу с августа 2008 года по март 2013 года.
По словам шерифа округа Вентура Джеффа Дина, ранее Лонг был замечен в нескольких "незначительных" инцидентах, таких как дорожная авария.
Шеф полиции заявил, что стрелок покончил с собой. По его словам, Лонг был уже мертв, когда офицеры вошли в бар.
Оружием массового убийства был пистолет Glock 45 калибра. Мотивы стрелка пока неизвестны.
В момент инцидента в баре находились шестеро офицеров не при исполнении служебных обязанностей.
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Напомним, что в ночь на 8 ноября в калифорнийском городе Таузанд-Окс мужчина открыл стрельбу на студенческой вечеринке в переполненном баре, где находились от 100 до 200 человек.
В результате стрельбы погибли 12 человек, включая одного полицейского - помощника шерифа.
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