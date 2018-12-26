Бывший глава Пентагона Мэттис обратился с последним словом к военным Сегодня, 03:51 50 Цей матеріал також доступний українською Джеймс Мэттис ушел в отставку с поста главы Пентагона

Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис, который подал в отставку, выступил с последним словом перед американскими военными и поздравил их с Рождеством.

Об этом передает The New York Post.

Мэттис отметил, что с момента основания США, американские военные не всегда праздновали Рождество, так как воевали и защищали демократию.

"Я хочу сказать спасибо всем парням и девушкам, которые держат линию обороны в 2018 году на суше, в море или воздухе, и сохраняют веру. Желаю вам счастливого Рождества и да хранит вас Бог", - заявил Мэттис.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.

23 декабря исполняющим обязанности главы Пентагона стал заместитель министра обороны Патрик Шанахан.