Бывший адвокат Трампа мог встречаться в Праге с представителями Кремля - СМИ Сегодня, 09:59 63 Цей матеріал також доступний українською Коэн настаивает, что в Праге никогда не был

Бывший адвокат главы Белого дома Дональда Трампа Майкл Коэн в разгар президентской кампании посещал Чехию, где мог встречаться с российскими представителями, передает издание McClatchy со ссылкой на сразу четыре источника.

Как сообщается, его телефон был запеленгован в районе Праги летом 2016 года.

Эти данные косвенно подтверждают версию о вмешательстве РФ в американские выборы, согласно которой Коэн встречался с россиянами в Чехии.

Впервые эта информация была упомянута в отчете, составленном бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом, который утверждал, что тот обсуждал с россиянами сокрытие информации о связях предвыборного штаба Трампа с Кремлем.

Кроме того, в распоряжении спецпрокурора США Роберта Мюллера оказалась информация о перехвате разговоров граждан России о пребывании Коэна в чешской столице.

Сам же бывший адвокат Трампа настаивает, что никогда в Праге не был.

При этом отмечается, что, даже если Коэн и находился там летом 2016 года, то это еще не доказывают факт его встречи с россиянами.

Напомним, Роберт Мюллер уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

В свою очередь Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм".

В то же время газета The Washington Post ранее сообщила, что во время избирательной кампании в конце 2015 года и в начале 2016 года компания Дональда Трампа рассматривала проект строительства небоскреба Trump Tower в российской столице, однако в итоге отказалась от проекта незадолго до начала президентских праймериз.

По словам источника, застройщик с российскими корнями обещал Трампу сделать так, чтобы президент РФ Владимир Путин сказал о нем "хорошие вещи".

Позже адвокат президента США Майкл Коэн признался, что солгал об отсутствии планов по строительству Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы американского президента.

В свою очередь Трамп обозвал его за это "слабаком" и обвинил во лжи.