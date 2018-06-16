Бывшие сотрудники Cambridge Analytica будут работать в предвыборном штабе Трампа

Информационное агентство Associated Press сообщает, что штаб президента США Дональда Трампа сотрудничает с бывшими сотрудниками Cambridge Analytica и расчитывает на их помощь во время выборов президента США в 2020 году.

Отмечается, что штаб Трампа работает минимум с четырьмя бывшими сотрудниками Cambridge Analytica, которые теперь работают в фирме Data Propria. Возглавляет компанию бывший высокопоставленный сотрудник Cambridge Analytica Мэтт Ожковски.

Он не подтвердил журналистам информацию о сотрудничестве.

В то же время источник издания утверждает, что компания Data Propria была создана под выборы 2020 года.

Напомним, 2 мая Cambridge Analytica объявила о своем закрытии на фоне скандала с использованием данных пользователей соцсети Facebook.

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Ранее, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 87 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.

Британская фирма была обвинена в несанкционированном использовании данных в интересах политических клиентов.

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