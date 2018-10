Бывшему вице-президенту США Байдену отправили подозрительную посылку - СМИ

Полиция Уилмингтона штата Делавэр подтвердила информацию о перехвате подозрительной посылки в почтовом отделении на следующий день после того, как ряд представителей Демократической партии США и их сторонники были "атакованы" посылками с бомбами по всей стране.

По информации CNN, посылка была адресована бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

"Мы знаем, что власти считают, что они обнаружили пакет, отправленный бывшему вице-президенту Джо Байдену, жителю штата Делавэр", - сообщила корреспондент телеканала Жаннет Рейес.

Начальник почтового отделения Уилмингтона рассказала журналистке, что это был конверт из желтой бумаги, аналогичный тем, что были отправлены другим топ-демократам по всей стране, адресованный Джо Байдену. Она сказала, что объект внутри конверта "имел форму фонарика".

*Increasing police presence coming out of New Castle, Delaware Post Office.* @ABC has been reporting that investigatiors are looking into an 8th possible device addressed to Joe Biden. Working to confirm connection w activity here. Post office evacuated. @6abc pic.twitter.com/Hj002rfHSR