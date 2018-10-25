Бывшему вице-президенту США Байдену отправили подозрительную посылку - СМИ

Полиция Уилмингтона штата Делавэр подтвердила информацию о перехвате подозрительной посылки в почтовом отделении на следующий день после того, как ряд представителей Демократической партии США и их сторонники были "атакованы" посылками с бомбами по всей стране.
По информации CNN, посылка была адресована бывшему вице-президенту США Джо Байдену.
"Мы знаем, что власти считают, что они обнаружили пакет, отправленный бывшему вице-президенту Джо Байдену, жителю штата Делавэр", - сообщила корреспондент телеканала Жаннет Рейес.
Начальник почтового отделения Уилмингтона рассказала журналистке, что это был конверт из желтой бумаги, аналогичный тем, что были отправлены другим топ-демократам по всей стране, адресованный Джо Байдену. Она сказала, что объект внутри конверта "имел форму фонарика".
*Increasing police presence coming out of New Castle, Delaware Post Office.* @ABC has been reporting that investigatiors are looking into an 8th possible device addressed to Joe Biden. Working to confirm connection w activity here. Post office evacuated. @6abc pic.twitter.com/Hj002rfHSR— Jeannette Reyes (@6abcJeannette) 25 октября 2018 г.
Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были адресованы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и еще нескольким влиятельным людям.
Смотрите также
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования