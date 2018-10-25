25 октября 2018, четверг

Бывшему вице-президенту США Байдену отправили подозрительную посылку - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джо Байден - еще один демократ, которому отправили подозрительную посылку

Джо Байден - еще один демократ, которому отправили подозрительную посылку

Полиция Уилмингтона штата Делавэр подтвердила информацию о перехвате подозрительной посылки в почтовом отделении на следующий день после того, как ряд представителей Демократической партии США и их сторонники были "атакованы" посылками с бомбами по всей стране.

По информации CNN, посылка была адресована бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

"Мы знаем, что власти считают, что они обнаружили пакет, отправленный бывшему вице-президенту Джо Байдену, жителю штата Делавэр", - сообщила корреспондент телеканала Жаннет Рейес.

Начальник почтового отделения Уилмингтона рассказала журналистке, что это был конверт из желтой бумаги, аналогичный тем, что были отправлены другим топ-демократам по всей стране, адресованный Джо Байдену. Она сказала, что объект внутри конверта "имел форму фонарика".

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были адресованы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и еще нескольким влиятельным людям.

Смотрите также

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове