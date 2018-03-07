Бывшего российского шпиона Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом - The Guardian

Сергей Скрипаль и его дочь находятся в критическом состоянии

Британские следователи полагают, что против бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери применили отравляющее вещество нервно-паралитического действия, сообщает The Guardian со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, о наличии вещества нервно-паралитического действия свидетельствуют результаты медицинских и химических исследований.

Какой именно агент нервно-паралитического действия был использован, не уточняется. Основными видами нервно-паралитических веществ являются зарин, зоман и VX.

Источники, близкие к британской разведке, добавили, что результаты токсикологического анализа будут получены в ближайшие дни.

На данный момент следствие также выясняет, есть ли в Великобритании это вещество и откуда его могли привезти.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери, графство Уилтшир в Англии. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.