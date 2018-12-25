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Бывшего первого вице-премьера Кыргызстана приговорили к 10 годам колонии усиленного режима

Сегодня, 16:40
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Аскарбек Шадиев

Суд в Бишкеке заочно приговорил экс-депутата, бывшего первого заместителя главы правительства Кыргызстана Аскарбека Шадиева к десяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Как сообщает Интерфакс, его признали виновным в использовании служебного положения и незаконном пересечении границы.

Обвинения Шадиеву предъявили в апреле в рамках уголовного дела о присвоении бюджетных $30 тыс., выделенных для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Незадолго до этого он незаконно выехал из Кыргызстана в Таджикистан и далее через Москву вылетел в Нью-Йорк.

На имущество парламентария, который, по данным местных СМИ, входит в число самых богатых людей страны, был наложен арест.

После лишения депутатского мандата Шадиев распространил в интернете заявление о том, что возбужденные в отношении него дела сфабрикованы.

Теги:   Кыргызстан

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