Бывшего первого вице-премьера Кыргызстана приговорили к 10 годам колонии усиленного режима
Суд в Бишкеке заочно приговорил экс-депутата, бывшего первого заместителя главы правительства Кыргызстана Аскарбека Шадиева к десяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
Как сообщает Интерфакс, его признали виновным в использовании служебного положения и незаконном пересечении границы.
Обвинения Шадиеву предъявили в апреле в рамках уголовного дела о присвоении бюджетных $30 тыс., выделенных для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Незадолго до этого он незаконно выехал из Кыргызстана в Таджикистан и далее через Москву вылетел в Нью-Йорк.
На имущество парламентария, который, по данным местных СМИ, входит в число самых богатых людей страны, был наложен арест.
После лишения депутатского мандата Шадиев распространил в интернете заявление о том, что возбужденные в отношении него дела сфабрикованы.