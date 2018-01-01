Бывшего офицера Черноморского флота РФ приговорили к 14 годам за "шпионаж" в пользу Украины Сегодня, 15:15 23 Цей матеріал також доступний українською Пархоменко был задержан ФСБ в ноябре 2016 года Скриншот с видео IZ RU/YouTube

В России Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывший офицер штаба Черноморского флота РФ, капитана второго ранга Леонида Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима.

Об этом со ссылкой на ФСБ передает портал оккупационных властей Крыма c-inform.info.

Как сообщается, Пархоменко был признан виновным в "шпионаже в пользу Украины".

"Установлено, что, будучи завербованным главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Пархоменко осуществлял сбор, хранение и передачу иностранной спецслужбе составляющих государственную тайну служебных сведений о деятельности Черноморского флота, к которым имел доступ по занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ заявила о задержании в оккупированном Севастополе военнослужащего штаба Черноморского флота России за "шпионаж в пользу Украины".