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Бывшего офицера Черноморского флота РФ приговорили к 14 годам за "шпионаж" в пользу Украины

Сегодня, 15:15
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Пархоменко был задержан ФСБ в ноябре 2016 года

Скриншот с видео IZ RU/YouTube

В России Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывший офицер штаба Черноморского флота РФ, капитана второго ранга Леонида Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима.

Об этом со ссылкой на ФСБ передает портал оккупационных властей Крыма c-inform.info.

Как сообщается, Пархоменко был признан виновным в "шпионаже в пользу Украины".

"Установлено, что, будучи завербованным главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Пархоменко осуществлял сбор, хранение и передачу иностранной спецслужбе составляющих государственную тайну служебных сведений о деятельности Черноморского флота, к которым имел доступ по занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ заявила о задержании в оккупированном Севастополе военнослужащего штаба Черноморского флота России за "шпионаж в пользу Украины".

Теги:   Черноморский флот РФ Приговор Шпионаж Крым Россия

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