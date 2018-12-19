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Бывшего министра культуры Франции подозревают в незаконном получении выгоды

Сегодня, 17:55
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Флер Пеллерен подозревается в незаконном получении выгоды

Бывшего министра культуры Франции времен президента Франсуа Олланда Флер Пеллерен подозревают в незаконном получении выгоды во время пребывания в должности и после отставки, сообщает Le Figaro, ссылаясь на отчет Высшего управления прозрачности государственной жизни.

Экс-чиновница подозревается в том, что, находясь на посту министра, она развивала контакты с корейской компанией Naver Corp., а после отставки игнорировала ограничения, выбрав эту компанию в качестве клиента своей фирмы Korelya consulting.

Благодаря этому ее фирме удалось заработать 200 млн евро.

Высшее управление уже направило отчет прокурору Парижа, который примет решение об открытии дела в отношении экс-министра.

Флер Пеллерен - французский предприниматель и экс-политик, она занимала пост министра культуры в 2012-2016 годах.

Теги:   Прокуратура Министр Франция

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