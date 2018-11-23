Бывшего директора ЦРУ Хейдена госпитализировали с инсультом

Экс-глава ЦРУ Майкл Хейден попал в госпиталь после перенесенного инсульта, сообщает издание Washington Examiner.

"Он получает квалифицированную медицинскую помощь, за что его семья благодарна", - заявили в Центре Хейдена по вопросам разведки, политики и международной безопасности Университета Джорджа Мейсона.

В Центре призвали предоставить семье Хейдена приватность в то время, как генерал проходит процесс лечения.

Майкл Хейден - директор ЦРУ времен президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. До того как возглавить ЦРУ в 2006 году, он руководил Агентством национальной безопасности (1999-2005 гг.), а также был первым заместителем директора национальной разведки (2005-2006 гг.). Хейдену 73 года.