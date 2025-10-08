В Казахстане к пяти годам заключения приговорили бывшего вагнеровца, который пытался незаконно пересечь границу США

Столичный суд Казахстана приговорил к пяти годам заключения мужчину, который воевал против Украины в составе частной военной компании Вагнер, а затем пытался сбежать в США.

Об этом сообщает издание Oboz.kz в среду, 8 октября.

В материале говорится, что казахстанец Тимур Пралиев осенью 2022 года завербовался в российские войска для участия в войне против Украины. Сначала он отправился в Оренбург, затем некоторое время жил в Санкт-Петербурге, а затем поехал в Краснодар, где и присоединился к ЧВК Вагнер.

Реклама

Пралиев воевал против Украины с ноября 2022 по октябрь 2024 года. В частности участвовал в штурме Бахмута. В 2023 году он получил российский паспорт, при этом не избавился от гражданства Казахстана.

Кроме этого, как пишет Oboz.kz, в 2024 году в качестве наемника Вагнер Пралиев участвовал в боевых действиях в африканской республике Мали.

Уволившись из Вагнера, казахстанец поехал на лечение сначала в Минск, а затем в Уфу. После этого он пытался выехать в Соединенные Штаты. Пралиева задержали 4 января в штате Техас, когда он пытался незаконно пересечь границу США и Мексики.

В рюкзаке бывшего вагнеровца нашли паспорта Казахстана и РФ, четыре тысячи долларов, 60 тыс. мексиканских песо и беспилотник. Суд в США назначил ему срок, который он успел отбыть до депортации.

7 мая бывшего вагнеровца депортировали в Казахстан. Уже там его признали виновным в тяжком преступлении против мира и безопасности.

Oboz.kz пишет, что у Пралиева конфискуют 5,5 тыс. долларов, 500 малийских франков, а также пять российских рублей и пять украинских гривен.

В январе Радио Свобода сообщало, что в середине декабря 2024 года американская пограничная служба задержала Тимура Пралиева при попытке незаконного пересечения вброд реки Рио-Гранде в Техасе со стороны Мексики.