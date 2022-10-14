Трамп даст показания в Конгрессе по делу о штурме Капитолия

14 октября, 02:06
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Дональда Трампа допросят в Конгрессе (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Дональда Трампа допросят в Конгрессе (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 поддержал допрос бывшего президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Об этом сообщает Axios.

Решение допросить Трампа поддержали все девять членов Комитета 6 января. Вызов бывшего или действующего президента США в Конгресс не является уникальным событием и уже происходило в истории.

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Маловероятно, что Дональд Трамп согласится дать показания, а попытка обязать его через суд может затянуться. В то же время, комитет стремится завершить расследование до конца 2022 года.

Что произошло в Капитолии США 6 января 2021 года?

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Джо Байден в Капитолии 6 января (Фото:Jabin Botsford/Pool via REUTERS) «Его уязвленное эго». Байден и Трамп обменялись обвинениями в годовщину штурма Капитолия

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Тот призвал сторонников разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли».

Во время столкновений погибли четверо участников штурма и один полицейский, более 100 правоохранителей пострадали.

После этого в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Обвинения против Трампа поддержали 57 сенаторов, в том числе семь представителей Республиканской партии, 43 голосовали против. Для импичмента не хватило 10 голосов.

Действующий президент Джо Байден заявил, что вина его предшественника неоспорима, хотя ему и не объявили импичмент.

Минюст США назвал расследование штурма Капитолия «самым сложным» в своей истории, обвинения предъявили почти 550 его участникам.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Конгресс США Дональд Трамп Капитолий

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