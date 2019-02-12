Бывшего президента Армении Кочаряна обвинили в получении взятки Вчера, 22:37 196 Цей матеріал також доступний українською EPA Роберт Кочарян EPA

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну Следственная служба предъявила новое обвинение.

Об этом сообщает Настоящее время.

"Кочаряну предъявлено обвинение по п.2 ч.4 ст.311 УК Армении – получение взятки в особо крупном размере", – сообщили в офисе команды адвокатов Кочаряна.

Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году. В тот же день экс- президент страны был допрошен в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля Кочарян по решению суда был заключен под стражу.

13 августа апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна, отменив решение суда первой инстанции и освободив экс-президента из-под стражи.

В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах, проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.