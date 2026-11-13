Премьера Венгрии Мадьяра обвинили в шантаже и домашнем насилии

Против Петера Мадьяра подали два заявления о преступлении по подозрению в вымогательстве и домашнем насилии после того, как его бывшая жена, экс-министр юстиции Юдит Варга, сообщила об угрозах с его стороны.

Об этом сообщают Magyar Nemzet и Telex.

Одно из заявлений в Центральную следственную прокуратуру Венгрии подала бывший депутат парламента от партии Фидес Илона Экеш. Основанием для обращения послужили показания Варги, данные ею на этой неделе парламентской следственной комиссии, расследующей злоупотребления в органах исполнительной власти, а также информация, обнародованная в СМИ.

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По утверждению заявительницы, в январе 2023 года Петер Мадьяр тайно записал разговор с бывшей супругой в их общем жилье без ее ведома и согласия. Впоследствии эта аудиозапись якобы использовалась для шантажа Варги в период с января 2023 года по март 2024 года.

В частности, Мадяр, как утверждается в заявлении, неоднократно угрожал обнародовать запись, добиться уголовного преследования и тюремного заключения бывшей супруги или разрушить ее жизнь. Это якобы должно было вынудить Варгу отказаться от процедуры развода или согласиться на выгодные для него условия раздела имущества и определения места жительства детей.

В заявлении отмечается, что из-за угроз Варга была вынуждена откладывать развод или соглашаться на невыгодные для себя условия, что привело к материальным убыткам. Кроме того, систематическое психологическое давление, по утверждению заявительницы, свидетельствовало о психологическом насилии и контроле в супружеских отношениях.

Отдельно Экеш обратила внимание на юридическое образование Мадяра, полагая, что оно может свидетельствовать об осознанном характере его действий и усиливать их общественную опасность.

Заявительница попросила прокуратуру начать расследование, получить аудиозапись разговора за январь 2023 года и другие возможные доказательства угроз. Она также призвала проверить обстоятельства создания записи, возможные манипуляции с ней и нарушение личных неимущественных прав Варги.

Еще одно заявление против Мадьяра подал бывший член партии Фидес Иштван Теньи-младший. Он обратился в столичную следственную прокуратуру с подозрениями в вымогательстве и домашнем насилии.

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В своем обращении, копия которого оказалась в распоряжении Magyar Nemzet, Теньи-младший отметил, что обвинения, выдвинутые Варгой в ходе парламентских слушаний, могут служить достаточным основанием для начала уголовного расследования. Он попросил прокуратуру проверить обнародованную информацию и принять соответствующие меры в рамках уголовного производства.

В конце марта 2024 года Петер Мадяр обнародовал аудиозапись разговора со своей бывшей женой, экс-министром юстиции Венгрии Юдит Варгой. На записи она подробно рассказала о попытках помощников премьер-министра Виктора Орбана вмешаться в дело о коррупции.

Обнародование записи вызвало массовые протесты в Венгрии. В то же время партия Тиса, фактическим лидером которой был Мадяр, смогла занять второе место после Фидес на выборах в Европейский парламент в июне 2024 года.