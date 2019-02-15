Бывшая супруга погибшего наемника просит Кремль рассекретить операции ЧВК Вагнера в Сирии
Гражданка РФ, бывший муж которой погиб в Сирии,
призвала Кремль взять на себя ответственность за гибель тысяч российских
наемников при выполнении секретных заграничных миссий.
Как сообщает Reuters, Ольга Маркелова требует
признать экс-супруга военнослужащим, погибшим ходе боевых действий. В таком
случае она и ее дочь смогут получить от государства социальные выплаты.
“Люди все равно все знают. Уже молчать и
скрывать, что да, они были в Сирии, выполняли какие-то задачи боевые, нету
смысла”, - говорит Маркелова.
По ее словам, бывший супруг Дмитрий Маркелов
служил в российских внутренних войсках на Северном Кавказе. После ухода со
службы воевал в Украине. Два года назад он уехал в Сирию в качестве частного
военного специалиста в составе ЧВК Вагнера, и погиб, подорвавшись на мине
спустя несколько дней по прибытии.
Согласно копии свидетельства о смерти Маркелова,
выданного российским консульством в Сирии, он умер 29 января 2017 года от
осколочных и пулевых ранений.
Согласно законодательству РФ, семья военнослужащего,
погибшего во время службы, получает единовременную компенсацию в 3 миллиона
рублей и еще 14 000 рублей ежемесячно. Однако Маркеловой не положены социальные
выплаты, поскольку ее бывший муж был в Сирии в рамках частной поездки, а не с официальной
миссией.
Напомним, что российские военные ветераны
подали в Международный уголовный суд представление о расследовании секретных
военных миссий РФ в Украине, Сирии и странах Африки при участии наемников
из числа гражданских лиц.
В России наемничество является уголовно
наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование частных военных компаний.
На данный момент известно о существовании двух российских ЧВК – Вагнера и
Патриот. Россия использует частных военных специалистов в боевых действиях в
Сирии, Украине, странах Африки, чтобы снизить потери среди кадровых военных, а
также скрыть предполагаемые военные преступления.