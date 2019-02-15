Бывшая супруга погибшего наемника просит Кремль рассекретить операции ЧВК Вагнера в Сирии Сегодня, 19:41 181 Цей матеріал також доступний українською vistanews.ru Кремль неоднократно отрицал сообщения о российских наемниках vistanews.ru

Гражданка РФ, бывший муж которой погиб в Сирии, призвала Кремль взять на себя ответственность за гибель тысяч российских наемников при выполнении секретных заграничных миссий.

Как сообщает Reuters, Ольга Маркелова требует признать экс-супруга военнослужащим, погибшим ходе боевых действий. В таком случае она и ее дочь смогут получить от государства социальные выплаты.

“Люди все равно все знают. Уже молчать и скрывать, что да, они были в Сирии, выполняли какие-то задачи боевые, нету смысла”, - говорит Маркелова.

По ее словам, бывший супруг Дмитрий Маркелов служил в российских внутренних войсках на Северном Кавказе. После ухода со службы воевал в Украине. Два года назад он уехал в Сирию в качестве частного военного специалиста в составе ЧВК Вагнера, и погиб, подорвавшись на мине спустя несколько дней по прибытии.

Согласно копии свидетельства о смерти Маркелова, выданного российским консульством в Сирии, он умер 29 января 2017 года от осколочных и пулевых ранений.

Согласно законодательству РФ, семья военнослужащего, погибшего во время службы, получает единовременную компенсацию в 3 миллиона рублей и еще 14 000 рублей ежемесячно. Однако Маркеловой не положены социальные выплаты, поскольку ее бывший муж был в Сирии в рамках частной поездки, а не с официальной миссией.

Напомним, что российские военные ветераны подали в Международный уголовный суд представление о расследовании секретных военных миссий РФ в Украине, Сирии и странах Африки при участии наемников из числа гражданских лиц.

В России наемничество является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование частных военных компаний. На данный момент известно о существовании двух российских ЧВК – Вагнера и Патриот. Россия использует частных военных специалистов в боевых действиях в Сирии, Украине, странах Африки, чтобы снизить потери среди кадровых военных, а также скрыть предполагаемые военные преступления.