Бывшая сотрудница Трампа согласилась дать показания Конгрессу США Сегодня, 07:16 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Хоуп Хикс, которую считали доверенным лицом Дональда Трампа, согласилась выступить в Конгрессе REUTERS/Carlos Barria

Бывший директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс, которую называли доверенным лицом президента США Дональда Трампа, согласилась дать показания комитету по делам юстиции Палаты представителей Конгресса.

Как заявил председатель комитета Джерольд Надлер, слушания с ее участием состоятся 19 июня за закрытыми дверями, сообщает DW.



Несмотря на директивную рекомендацию из Белого дома не передавать комитету материалы, связанные с ее работой в аппарате президента, Хикс согласилась предоставить Палате представителей ряд документов об избирательной кампании Трампа в 2016 году.

В настоящий момент комитет по делам юстиции Палаты представителей расследует, возможно ли на основании доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сделать вывод, что команда Трампа сотрудничала с Россией, а сам глава Белого дома впоследствии препятствовал ходу расследования его предполагаемых связей с Кремлем.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Пелоси также не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента.