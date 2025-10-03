В то же время на фоне общих сокращений растут расходы на государственные органы и пропаганду (Фото: Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay)

Про це повідомила пресслужба Служби зовнішньої розвідки.

Під скорочення потраплять програми у сферах охорони здоров’я, авіабудування, енергетики, а також фінансування тимчасово окупованих територій.

Реклама

Найбільше у відсотковому співвідношенні урізано програму «Хімічна та біологічна безпека» — на 36,4% (до 3,5 млрд рублів). В абсолютних цифрах найбільші втрати зазнає проєкт «Комплексний розвиток сільських територій», фінансування якого зменшено на 34,3 млрд рублів (приблизно 30%). Програма «Розвиток охорони здоров’я» недоотримає 31,7 млрд рублів.

Також суттєво знижено витрати на розвиток авіапрому (-14,4 млрд), енергетики (-17,9 млрд), а також проєктів у сферах суднобудування, рибного господарства, зайнятості та національної політики.

Водночас на тлі загальних скорочень зростають видатки на державні органи та пропаганду. Зокрема, на програму «Росія у світі», що просуває так звані «традиційні цінності» за кордоном, у 2026 році виділять майже 12 млрд рублів — удвічі більше, ніж торік.

Державний фонд «Защитники отечества», який очолює племінниця Володимира Путіна Анна Цивілєва, отримає 35 млрд рублів, що у 2,5 раза перевищує фінансування 2025 року. А на підтримку держтелеканалів передбачено 106,4 млрд рублів.