В 2026 году Россия планирует уменьшить расходы на оборону и социальные выплаты военным, однако резко повысит финансирование государственной пропаганды .

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ознакомились с проектом российского федерального бюджета на 2026−2028 годы, поданный правительством в Госдуму 29 сентября.

Согласно проекту бюджета, в 2026 году Россия планирует направить на сектор обороны около 17 триллионов рублей (183 млрд долларов). Хотя общая доля расходов в бюджете несколько уменьшится (с 41% в 2025 году до 38% в 2026), анализ отдельных статей раскрывает истинные приоритеты Кремля.

На «национальную оборону» в 2026 году заложено 12,9 трлн рублей (155 млрд долларов) против 13,5 трлн в 2025-е.

Финансирование внутренних силовых структур вырастет до 3,9 триллиона рублей (47 млрд долларов) по сравнению с 3,5 триллиона (47 млрд долларов) по сравнению с 3,5 триллиона (42 млрд) в 2025-му.

Также проект бюджета предусматривает существенное урезание социальных гарантий для военнослужащих и их семей. Компенсационные выплаты погибшим, раненым и их семьям уменьшатся с 78 миллиардов рублей в 2025-м до 58 млрд рублей (698 млн долларов).

В ISW уточняют, что в 2026 году Россия планирует сократить «военные» расходы на примерно 200 миллиардов рублей (2,4 миллиарда долларов) по сравнению с 2025 годом.

Несмотря на это, Кремль значительно увеличит финансирование государственной телевизионной пропаганды. В 2026 году правительство РФ планирует потратить на государственные телеканалы 106,4 млрд рублей (1,28 млрд долларов), что в полтора раза больше, чем в 2025 году (69,1 млрд).

Бюджет РФ на 2025 год также предусмотрел 4,5 миллиарда рублей (47 миллионов долларов) и 49 миллионов рублей (511 тысяч долларов) соответственно на Telegram-канал Solovyov Live и новостной онлайн-агрегатор Readovka, вероятно, в рамках попыток правительства адаптировать свою пропаганду к соцсетям. Значительный рост финансирования телевидения в 2026 году свидетельствует о возвращении Кремля к традиционным методам распространения государственной пропаганды, особенно на фоне последних ограничений в соцсетях и создания государственного мессенджера Max.