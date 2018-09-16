Быть красивым таким. В Южной Корее пристрастие мужчин к макияжу вывело страну в лидеры индустрии красоты

Имиджевыми идолами в Южной Корее часто становятся популярные музыканты (на фото - корейская группа Block B)

Мода, заставившая в последние годы мужчин индустриально развитой и высокотехнологичной Южной Кореи вовсю использовать декоративную косметику, увеличила местную бьюти-индустрию до объема в $ 13 млрд и ввела ее в десятку крупнейших в мире, пишет журнал Новое Время.

Уделять особое внимание внешнему виду в Корее принято вне зависимости от пола. Мужской макияж здесь является нормой на свадьбе, а для многих юных представителей сильного пола - и в повседневной жизни. Парней с тональным кремом на лице, увлажняющим блеском на губах и подведенными глазами сегодня запросто можно встретить в центральном сеульском квартале Мендон и в элитном Каннамгу, который прославил в своем хите Gangnam Style корейский исполнитель Psy.

Ухаживающей косметикой корейцы пользуются вне зависимости от возраста и статуса. Именно в Корее продается пятая часть всей мужской косметики мира

Ухаживающей косметикой корейцы пользуются вне зависимости от возраста и статуса. Именно в Корее продается пятая часть всей мужской косметики мира, утверждают специалисты международной компании рыночных исследований Mintel. По их данным, средний корейский мужчина использует 13 косметических средств в месяц, тогда как женщина - 27. Последние, к слову, тратят на косметику вдвое больше, чем жительницы США.

Тем временем аналитики Euromonitor International подсчитывают: с 2009 по 2014 год корейский рынок средств по уходу за кожей для мужчин вырос вдвое. Сегодня отдельную линейку товаров для сильного пола имеют практически все крупные корейские косметические бренды.

"В Корее важно иметь привлекательный внешний вид, и это одна из причин успеха местной индустрии красоты", - подтверждает доктор Джоанна Элфвин-Хван из Университета Западной Австралии, которая занимается изучением красоты, гендера и популярной культуры в Корее.

Корейский культ красоты помог местной бьюти-индустрии достичь объема продаж в $ 13 млрд в год и занять свое место в десятке крупнейших в мире. А успех местных косметических брендов в Азии и в США заставил экспертов называть Сеул новой столицей красоты.

Внешность как капитал

Ехоун Чо, 22‑летний студент факультета коммуникаций сеульского Университета Йосей, признается НВ, что использует декоративную косметику перед важными встречами и собеседованиями.

"Большинство моих друзей стремятся хорошо выглядеть и тратят на это время, - говорит Чо. - Я считаю, что это хорошо, когда мужчины заботятся о своем внешнем виде".

Мужчины в Южной Корее тщательно следят за своей внешностью / Фото EРА

По данным опроса корейской компании онлайн-исследований Embrain, более трети корейцев стремятся следить за своей внешностью, и на уход за кожей у них уходит больше времени, чем у мужчин в любой другой стране мира. Причем, по словам Элфвин-Хван, увлажняющими и омолаживающими кремами пользуются как молодежь, так и корейцы постарше.

"Для корейских мужчин здоровый, красивый, стильный внешний вид - это их капитал, один из многих источников конкурентоспособности", - поясняет Со Ен Лим, исследователь в Женском университете Соокмюн и лектор Сеульского национального университета.

Как для женщин, так и для мужчин внешний вид превратился в важный критерий для получения работы и карьеры наравне с образованием и профессиональными качествами, подтверждает Сюзанна Лим, доцент кафедры литературы в Университете Орегона, которая живет в США и занимается исследованием современной корейской культуры.

Более трети корейцев стремятся следить за своей внешностью, и на уход за кожей у них уходит больше времени, чем у мужчин в любой другой стране мира

То, каким представляется современный идеал мужской красоты в Корее, берется прояснить Роальд Мальянгкей, директор Корейского института в Австралийском национальном университете. Мальянгкей называет его "андрогинным модным шиком" - стилем, который объединяет нетипичные для мужчин черты с нормами традиционной маскулинности. При этом модный шик указывает на принадлежность к состоятельному среднему классу, уточняет эксперт.

"Стильно и со вкусом подобранный наряд белого либо темных цветов, идеально уложенные (часто длинные) волосы, четкие черты лица (иногда дополненные цветными линзами и макияжем) плюс цветные аксессуары", - описывает типичного корейского красавца Мальянгкей.

Первым воплощением стильного мужчины в современной Корее стали котминам. Этим термином, в дословном переводе означающим юноша-цветок, еще в конце 90‑х стали называть красивых и стильных парней, часто главных героев популярных фильмов и сериалов.

Следующими модную эстафету перехватили метросексуалы - мужчины, которые занимаются своей внешностью и старательно ее совершенствуют, рассказывает Джейл Ли, руководитель программы дизайна и мерчандайзинга одежды в Тихоокеанском университете Сиэтла.

Быть метросексуалом, среди прочего, в Южной Корее означало иметь хорошо увлажненную, молодую, сияющую кожу лица. Для описания такой кожи даже появился специальный термин - чок чок. Чтобы достичь эффекта фарфоровой кожи, корейцы регулярно выполняют процедуру ухода из десяти, а иногда и до 18 шагов, тогда как стандартная процедура по уходу за кожей лица на Западе состоит всего из трех этапов: очищение, увлажнение и питание.

Красота на экспорт

Корейские стилисты утверждают: их сограждане - самые требовательные потребители косметической продукции в мире, что заставляет индустрию красоты стремительно развиваться.

К слову, профильная ассоциация International Society of Aesthetic Plastic Surgery еще в 2015 году назвала Республику Корея страной с самым высоким процентом пластических операций на душу населения. Причем клиентская база некоторых пластических хирургов, по словам Со Ен Лим, на треть состоит из мужчин.

Главным импортером корейской косметики остается Китай, за ним следуют Гонконг, Япония и США

И если корейская пластика остается скорее локальным трендом, то местные косметические бренды уже протоптали для себя дорожку за рубеж. По данным международного подразделения министерства торговли США, экспорт косметической продукции из Южной Кореи в 2017 году составил $ 5 млрд, продемонстрировав рост почти в 50 % по сравнению с прошлым годом. Главным импортером корейской косметики остается Китай, за ним следуют Гонконг, Япония и США.

Основные покупатели корейской косметики за рубежом — миллениалы и следующее за ними поколение Z. Продвигать корейскую косметику за рубежом помогает мода на корейскую культуру - так называемая корейская волна, которая началась в конце 1990-х в Китае и прокатилась по миру. Не без поддержки правительства корейские музыка, кино, еда и мода с успехом покорили зарубежную аудиторию.

По мере того как приобретает известность корейская культура и местный музыкальный стиль K-pop, по миру распространяются и принятые в Корее представления о красоте, предполагает Чо.

"Я знаю, что во многих странах силен стереотип о мужественности. Но если мужчины ближе познакомятся с индустрией красоты, гендерные стереотипы ослабнут и все получат большую свободу самовыражения", - уверен он.

Читайте полную версию материала в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года