"Было похоже на конец света". Очевидцы о тайфуне Мангхут, превратившем в руины города на Филиппинах и в Китае

Тайфун Мангхут, обрушившийся 15-16 сентября на юго-восточную Азию, стал одним из мощнейших ударов стихии по этому региону в последние годы. Разрушительные порывы ветра достигали 100-250 км в час и сметали все на своем пути, а сопровождавшие тайфун ливни привели к сильным наводнениям.

С наибольшей силой Мангхут ударил по Филиппинам и юго-восточному побережью Китая, включая деловой мегаполис Гонконг. Сотни офисных зданий, жилых домов, а также объектов инфраструктуры были повреждены или разрушены до основания, фермерские поля и дороги затоплены.

В китайской провинции Гуандун был объявлен самый высокий уровень тревоги, власти эвакуировали около 2 млн человек. Из-за тайфуна в Гонконге были закрыты учебные заведения, офисы и торговые центры. В городе приостановили движение транспорта, отменили сотни авиарейсов.

На Филиппинах число людей, погибших из-за последствий тайфуна Мангхут, превысило 50 человек, а в одном лишь Гонконге пострадали более 390 - такому количеству местных жителей понадобилась помощь медиков.

НВ собрало свидетельства очевидцев тайфуна и людей, оказавшихся в зоне удара стихии.

Джером Бэлинтон, Филиппины (South China Morning Post):

Представитель благотворительной организации Save the Children Джером Бэлинтон оказался на северо-востоке острова Лусон (Филиппины) вскоре после тайфуна.

В некоторых районах, попавших в эпицентр тайфуна, казалось, не уцелело ничего

"Чем дальше к северу мы продвигались, тем более обширным был ущерб, особенно в провинции Кагаян. Дом за домом были расплющены или сильно повреждены - крыши и стены в них отсутствовали. Большие деревья были вырваны из земли, а опоры линий электропередач согнуло - оборванные провода валялись на земле", - рассказывает Джером Бэлинтон.

"В некоторых районах, попавших в эпицентр тайфуна, казалось, не уцелело ничего", - добавляет он.

Бебет Сакин, Филиппины (AFP):

64-летння Бебет Сакин видела десятки ураганов в своей жизни, однако ни один из них не смог сравниться по силе с тайфуном Мангхут.

"Это было похоже на конец света… он был сильнее, чем Лоуин [мощный тайфун, обрушившийся на Филиппины в 2016 году, также известный как Хайма]. Я не спала", - говорит Сакин, жительница острова Лусон - крупнейшего в Филиппинском архипелаге.

Мирна Параллаг, Филиппины (AFP):

Страх охватил около четырех миллионов человек еще до того, как тайфун приблизился к побережью Филиппин. Тысячи людей были эвакуированы из районов высокого риска, где жителей предупредили о возможных крупных наводнениях и оползнях.

Мирна Параллаг и ее два внука бежали из дома за день до того, как ударил Мангхут.

"Я боюсь, что наводнение поднимется высоко и доберется до нашего дома", - поделилась 53-летняя женщина, котрой пришлось искать убежище возле Тугегарао - главного города провинции Кагаян на Филиппинах.

Для Параллаг это уже не первый шторм. Он пережила ураган Лоуин, также известный как супертайфун Хайма, который разрушил ее дом.

"Говорят, нынешний тайфун вдвое сильнее", - отметила женщина, который зарабатывает на жизнь продажей уличной еды.

Бетти Цанг, Гонконг (CNN)

В Сэкъоу, пригороде Гонконга на юго-восточном побережье острова, 65-летняя Бетти Цанг оставила свой дом, который она вот уже 60 лет делит со своей сестрой.

Накануне приближения тайфуна Мангхут она провела ночь в специальном укрытии вместе со своей собакой. А когда вернулась, весь дом был затоплен соленой водой, рассказывает она CNN со слезами на глазах.

"Я вернусь и буду там жить, - говорит она. - Мне придется вытащить все оттуда [из затопленного дома], но я даже не знаю, с чего теперь начинать".

За исключением нескольких предметов одежды, которые ей удалось спасти, стихия не пощадила практически ничего из ее имущества.

Мэри Энн Бэрил, Филиппины, (AFP)

Фермы по всему острову Лусон, производящие большую часть риса и кукурузы на Филиппинах, теперь затопило грязными паводковыми водами - сельскохозяйственные культуры погибли всего за месяц до сбора урожая.

"Мы и так бедны, а теперь еще этот ураган! Мы потеряли надежду", - говорит 40-летняя Мэри Энн Бэрил, чей урожай кукурузы и риса уничтожил тайфун.

"У нас нет других средств для выживания", - говорит она сквозь слезы.

Лау Кинг-Чонг, Гонконг, (AFP)

В рыбацкой деревушке Тай О на западе от Гонконга, где многие люди живут в домах на сваях, построенных над морем, некоторые отчаянно пытались спасти свои затопленные жилища.

"Вода хлынула в мой дом, но я постоянно вычерпываю ее. Это гонка со временем", - рассказал Лау Кинг-Чонг AFP.

Дэвид Миллиган, Гонконг (New Straits Times)

Тайфун практически парализовал город трудоголиков - Гонконг. Уже на следующий день после удара стихии офисные сотрудники, пытаясь добраться на работу, карабкались через поваленные деревья и груды обломков.

"Рухнувшие деревья были повсюду - не ходили ни автобусы, ни машины", - говорит адвокат Дэвид Миллиган, работающий в центре Гонконга.

"На мне сегодня спортивные брюки, так как я знал, что и мне придется карабкаться через них [деревья и обломки]", - рассказывает Миллиган.

Миссис Фу, Гонконг (New Straits Times)

Жительница гоноконгского района Цеунг Кван О, где находятся многие небоскребы и офисы международных компаний, рассказала об ужасе, пережитом во время урагана.

"Я чувствовала, как наше здание качалось, когда дул ветер. Наша семья хотела спуститься в вестибюль, однако все лифты были остановлены", - говорит 62-летняя женщина, представившаяся как миссис Фу.