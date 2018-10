Был ракетный корабль, теперь это дирижабль: Трамп обвинил Twitter в удалении подписчиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что Twitter удалил много людей из его учетной записи.

Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

Twitter has removed many people from my account and, more importantly, they have seemingly done something that makes it much harder to join - they have stifled growth to a point where it is obvious to all. A few weeks ago it was a Rocket Ship, now it is a Blimp! Total Bias?