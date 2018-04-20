Был бы Новичок, Скрипали найдутся: В РФ растительное масло назвали в честь отравляющего вещества

В России ЭкоФерма Якушев начала производство растительного масла, названного в честь нервно-паралитического вещества Новичок.
По словам создателя продукта, на такую идею его вдохновило отравление российскими спецслужбами своего бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
При этом презентация масла сопровождалась довольно циничными шутками о необходимости съездить в Англию, чтобы "найти Скрипалей".
"Был бы Новичок, Скрипали найдутся", - отметил один из присутствующих.
Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.
Они, а также еще несколько случайных граждан подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.
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Позже стало известно, что Скрипалей выписали из больницы.
Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипаль, было разработано в России, и известно под названием Новичок. РФ в свою очередь все традиционно отрицает.
В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.
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