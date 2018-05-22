Бутафорский аэропорт и несколько медиа. В Северную Корею прибыли иностранные журналисты - фото

Пхеньян согласился на визит западных журналистов, а не технических специалистов

Около двух десятков журналистов из западных и китайских информационных агентств прибыли в Северную Корею во вторник, 22 мая, чтобы увидеть закрытие ядерного полигона страны Пунгэри.

Об этом пишет Reuters.

Среди журналистов из пула приглашенных медиа представители: CNN, CBS, RT и ряда китайских государственных СМИ.

Многие журналисты мировых медиа также стремились попасть в Северную Корею, но им было отказано в приглашениях.

Китайская государственная телекомпания CCTV заявила, что группа прибыла в аэропорт на восточном побережье города Вонсан.

Китайские журналисты в аэропорту Вонсан. Фото: EPA

Новый северокорейский государственный СМИ в комментарии CBS News сообщил, что диалог и "бряцание оружием никогда не могут идти вместе" на фоне запланированного на 12 июня саммита и фактически исторической встречи между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Журналист CBS Бен Трейси отметил, что аэропорт производит впечатление такого, которым не пользовались, хотя его построили несколько лет назад.

"Все это сделано для нашего прибытия - люди, которые здесь работают, все эти журналы, северокорейские флаги, которые они продают. Думаю, что как только мы уедем отсюда, большая часть всего этого закроется", - отметил Трейси.

Аэропорт в Вонсане. Фото: CBS News

Северная Корея пригласила иностранных репортеров для посещения полигона Пунгэри, который должны демонтировать в рамках выполнения Пхеньяном соглашения о денуклеаризации.

Северная Корея согласилась пригласить представителей медиа, однако не технических экспертов, несмотря на то, что Соединенные Штаты призвали к "постоянному и необратимому закрытию, которое может быть проверено и полностью зарегистрировано".

Такой шаг КНДР считался ключевой уступкой для ослабления напряженности между Пхеньяном и Южной Кореей с Соединенными Штатами.

15 мая ресурс 38North, который ведет мониторинг ситуации в КНДР, сообщил, что руководство Северной Кореи начало демонтаж крупнейшего в стране ядерного полигона Пунгэри.

За последний месяц с полигона убрали несколько зданий, которые обеспечивали работу Пунгэри, а также разобрали ведущие в тоннеле рельсы.

По данным южнокорейских изданий, власти КНДР потребовали от иностранных журналистов заплатить по 10 000 долларов в качестве визового сбора за поездку на церемонию закрытия ядерного полигона Пунгэри.