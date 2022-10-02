В Буркина-Фасо произошел второй с начала года военный переворот

2 октября, 00:56
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Экс-президент Буркина-Фасо Поль-Анри Дамиба, возглавлявший военный переворот в стране в январе 2022 года (Фото:REUTERS / Caitlin Ochs REFILE)

Экс-президент Буркина-Фасо Поль-Анри Дамиба, возглавлявший военный переворот в стране в январе 2022 года (Фото:REUTERS / Caitlin Ochs REFILE)

В Буркина-Фасо, на западе Африки, в пятницу, 30 сентября, военные отстранили от власти президента Поля-Анри Дамибу, захватившего власть в январе 2022 года в результате вооруженного переворота

Об этом сообщает Reuters

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30 сентября в столице страны городе Уагадугу началось со стрельбы у военного корпуса и взрывов у президентского дворца.

К вечеру группа военных в прямом эфире государственного телеканала объявила о своем приходе к власти в Буркина-Фасо. Новым лидером страны провозглашен 34-летний капитан Ибрагим Траоре. Он объявил, что правительство страны распущено, а действие конституции приостановлено. Также военные приказали закрыть границы и объявили ночной комендантский час.

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Один из военных заявил, что президент Дамиба оказался неспособен справиться с ситуацией с безопасностью и усилением исламистских боевиков. По той же причине Дамиба в январе этого года сверг власть своего предшественника. Где сейчас находится уже бывший президент, неизвестно.

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В Украине прокомментировали сообщение о новом государственном перевороте в Буркина-Фасо, назвав эту новость «тревожной». В МИД Украины подчеркнули, что присутствие российских наемников в Западной Африке существенно подрывает ее мир и безопасность и заявили, что они должны покинуть регион.

В ведомстве также заявили, что поддерживают усилия ECOWAS (Экономического сообщества стран Западной Африки) по поводу продвижения плана возвращения Буркина-Фасо к демократии.

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С момента провозглашения независимости в Буркина-Фасо в 1960 году в стране шесть раз власть менялась в результате военных переворотов и дважды после массовых протестов. Впервые президент был избран на выборах в 2015 году — им стал Рок Марк Кристиан Каборе. Его в январе 2022 года сверг в результате военного переворота Поль-Анри Дамиба, который продержался у власти чуть больше 8 месяцев.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Африка Западная Африка Буркина-Фасо Государственный переворот Военный переворот

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