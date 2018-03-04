Буря в США сломала 227-летнее дерево, которое посадил Джордж Вашингтон

Из-за бури в штате Вирджиния сломалась канадская цуга, которую 227 лет назад посадил Джордж Вашингтон, сообщается на Facebook-странице поместья Маунт-Вернон, где жил первый президент США.

Хвойное дерево подарил Вашингтону губернатор Нью-Йорка в 1791 году, а тот посадил ель на своей плантации, которая сейчас имеет статус исторического памятника.

В имении есть двухэтажный деревянный дом с личными вещами Вашингтона. В этом имении похоронены первый президент и его жена.

Шторм, который свирепствует на территории 15 штатов восточного побережья США, унес жизни восьми человек.