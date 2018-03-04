Буря в США сломала 227-летнее дерево, которое посадил Джордж Вашингтон

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дерево, которое посадил Джордж Вашингтон
George Washington's Mount Vernon / Facebook

Дерево, которое посадил Джордж Вашингтон

Из-за бури в штате Вирджиния сломалась канадская цуга, которую 227 лет назад посадил Джордж Вашингтон, сообщается на Facebook-странице поместья Маунт-Вернон, где жил первый президент США.

Хвойное дерево подарил Вашингтону губернатор Нью-Йорка в 1791 году, а тот посадил ель на своей плантации, которая сейчас имеет статус исторического памятника.

В имении есть двухэтажный деревянный дом с личными вещами Вашингтона. В этом имении похоронены первый президент и его жена.

Шторм, который свирепствует на территории 15 штатов восточного побережья США, унес жизни восьми человек.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове