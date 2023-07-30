Тренируются разгонять бунты. Росгвардия провела учения по подавлению акций неповиновения в РФ и Беларуси — ЦНС 30 июля, 15:22 Центр нацсопротивления сообщает, что Росгвардия провела учения по подавлению бунтов на территории страны-агрессора РФ и Беларуси (Фото:Росгвардия/Facebook)

Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщает, что Росгвардия провела учения, целью которых является подавление бунтов среди населения в Российской Федерации и Беларуси.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как информирует ЦНС, учения силовиков проходили в два этапа. На первом этапе отрабатывалось «противодействие массовому неповиновению мобилизованных и членов их семей во время проведения мероприятий полной мобилизации населения России».

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На втором этапе Росгвардия должна была осуществить «заход на территорию Беларуси для наведения «порядка» после «нанесения Вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерям вагнеровцев».

В Центре нацсопротивления добавляют, что по замыслу учений количество личного состава наемников ЧВК Вагнера составляло 20 тысяч человек.

В субботу, 29 июля, ЦНС сообщил, что на части временно оккупированной Херсонской области российские военные расширяют свою агентурную сеть и привлекают в свои ряды лояльных к ним граждан, которые должны доносить и информировать о проукраински настроенных гражданах или тех, кто помогает Силам обороны Украины.

