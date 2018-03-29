Бунт в венесуэльской тюрьме: СМИ сообщают о десятках погибших

По данным местных СМИ количество погибших варьируется от 60 до 78 человек

В Венесуэле в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо вспыхнул бунт, затем начался пожар.

Как передает ВВС, в результате инцидента погибли по меньшей мере пятеро заключенных.

По данным местных СМИ количество погибших варьируется от 60 до 78 человек. Официальных комментариев от властей не поступало. Всего в центре находились более 100 человек.

Агентство сообщает, что пожар начался после того, как заключенные подожгли матрасы, пытаясь вырваться.

Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы рассеять родственников, которые окружили тюрьму и пытались проникнуть внутрь.

#Carabobo así dispersó PoliCarabobo a los familiares de detenidos quienes exigían saber el estado de salud de sus seres queridos #DanielRiosTeInforma pic.twitter.com/hap1r1fpMf — Daniel Ríos Mendoza (@Daniel_RiosVE) 29 марта 2018 г.

По данным местного издания Noticias Caracol, в среду, 28 марта, из здания тюрьмы доносились звуки стрельбы. Затем появились клубы черного дыма. По словам матери одного из заключенных, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер.

Издание сообщает, что в результате бунта и пожара погибли 10 женщин и 68 мужчин. Погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей. Часть погибших умерла от ожогов, остальные - от удушья продуктами горения.

#28Mar Según reportes policiales son 68 los fallecidos en PoliCarabobo, 66 son reos y dos visitas, en el hecho también resultaron heridos dos funcionarios policiales, aun no han pronunciamiento oficial al respecto #Carabobo pic.twitter.com/UQHKt44QPy — Karina Peraza (@KaryPerazaR) 29 марта 2018 г.

Напомним, в результате беспорядков в расположенной в центре Боливии тюрьмы, погибло шесть человек.