Бунт в венесуэльской тюрьме: СМИ сообщают о десятках погибших

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По данным местных СМИ количество погибших варьируется от 60 до 78 человек
Фото: Cortesía

По данным местных СМИ количество погибших варьируется от 60 до 78 человек

В Венесуэле в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо вспыхнул бунт, затем начался пожар.

Как передает ВВС, в результате инцидента погибли по меньшей мере пятеро заключенных. 

По данным местных СМИ количество погибших варьируется от 60 до 78 человек. Официальных комментариев от властей не поступало. Всего в центре находились более 100 человек.

Агентство сообщает, что пожар начался после того, как заключенные подожгли матрасы, пытаясь вырваться.

Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы рассеять родственников, которые окружили тюрьму и пытались проникнуть внутрь.

По данным местного издания Noticias Caracol, в среду, 28 марта, из здания тюрьмы доносились звуки стрельбы. Затем появились клубы черного дыма. По словам матери одного из заключенных, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер. 

Издание сообщает, что в результате бунта и пожара погибли 10 женщин и 68 мужчин. Погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей. Часть погибших умерла от ожогов, остальные - от удушья продуктами горения.

Напомним, в результате беспорядков в расположенной в центре Боливии тюрьмы, погибло шесть человек.

 

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